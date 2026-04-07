Los ingresos fiscales generados por el turismo en República Dominicana mantienen una tendencia de crecimiento, pero a un ritmo cada vez más moderado. Aunque en 2025 alcanzaron los RD$ 16,795.7 millones, el aumento de 4.5 % respecto a 2024 confirma una desaceleración frente a los incrementos de dos dígitos registrados en los años posteriores a la pandemia.

Este comportamiento contrasta con el dinamismo observado durante la fase de recuperación del sector. En 2022 y 2023, las recaudaciones crecieron 21.3 % y 13.8 %, respectivamente, impulsadas por la reapertura global y el repunte del incremento de extranjeros no residenes. Sin embargo, en 2024 el crecimiento se redujo a 8.3 % y en 2025 volvió a moderarse, lo que sugiere una estabilización tras el rebote inicial.

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan una normalización del ritmo de expansión, en un contexto donde el turismo continúa siendo clave para las finanzas públicas, pero enfrenta nuevos desafíos, como la guerra en Medio Oriente.

Ingresos fiscales

El turismo se mantiene como un importante generador de ingresos fiscales para República Dominicana. De acuerdo con datos del Banco Central (BCRD) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2025 estos ingresos ascendieron a RD$ 16,795.7 millones, para un incremento de 4.5 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron RD$ 16,070 millones. En términos absolutos, significa RD$ 725.7 millones más.

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La evolución muestra un crecimiento sostenido antes de la pandemia. Entre 2017 y 2018 la cifra pasó de RD$ 8,500.7 millones a RD$ 9,803.8 millones, para un alza de 15.3 %, equivalente a RD$ 1,303.1 millones adicionales.

En 2019, cuando se registraron RD$ 10,738.8 millones, se evidenció un incremento de 9.5 % respecto al año anterior.

En 2020, el impacto de la pandemia provocó una caída significativa, al reducirse los ingresos a RD$ 5,015.6 millones, un 53.2 % menos que en 2019.

Para 2021, la recaudación subió a RD$ 9,577.3 millones, aunque todavía un 10.8 % por debajo de los niveles prepandemia.

La recuperación se consolidó en 2022, cuando los ingresos alcanzaron RD$ 13,030.9 millones, superando en 21.3 % los de 2019. En 2023, los ingresos fiscales sumaron RD$ 14,838 millones (13.8 % más que en 2022), mientras que en 2024 ascendieron a RD$ 16,070 millones, para un incremento de 8.3 %.

Entre 2024 y 2025 se reportó un nuevo aumento de 4.5 %, hasta los RD$ 16,795.7 millones.

Del total recaudado en 2025, los impuestos representaron RD$ 11,072.6 millones, equivalentes al 65.9 %, mientras que el 34 % restante correspondió a tasas como la tarjeta de turismo, que aportó RD$ 5,723 millones.

Tarjeta de turismo: evolución de una tasa

La tarjeta de turismo, un cargo de US$ 10 que se paga en los boletos aéreos o en las terminales del país para extranjeros no residentes con estancias menores a 30 días, sigue siendo una de las principales fuentes de tasas vinculadas al sector.

En 2025, esta generó RD$ 5,723 millones, para un incremento de 5.1 % respecto a 2024, cuando sumó RD$ 5,443.2 millones.

El comportamiento en años anteriores evidencia la recuperación del turismo. En 2023, el monto fue de RD$ 4,962.7 millones, para una variación de 14 % respecto a 2022, cuando alcanzó RD$ 4,350 millones.

Entre 2020 y 2021, el recaudo pasó de RD$ 2,009 millones a RD$ 3,440.9 millones, para un aumento de 71.2 %.

En 2019, el monto fue de RD$ 3,491.7 millones y en 2018 unos RD$ 2,634.4 millones, lo que representó una variación de 32.5 %. En 2017, los ingresos por este concepto se situaron en RD$ 2,085.3 millones.

Impuesto a la salida de pasajeros vía aérea

El impuesto a la salida de pasajeros al exterior por puertos y aeropuertos constituye otro componente clave de los ingresos fiscales del turismo.

En 2017 generó RD$ 6,251.5 millones, cantidad que subió un 10.8 % en 2018, hasta los RD$ 6,932.8 millones. En 2019, este impuesto recaudó RD$ 6,960.7 millones, una variación de 0.4 % respecto al año anterior.

En 2020, en medio de las restricciones por la pandemia, los ingresos cayeron a RD$ 2,893.9 millones. Para 2021, se recuperaron hasta RD$ 5,870.2 millones, lo que representó un crecimiento de 2.02 veces.

En 2022, el recaudo alcanzó RD$ 8,427.7 millones, superando los niveles prepandemia en un 21 %. La tendencia al alza continuó en 2023, con RD$ 9,684.5 millones (14.9 % más), y en 2024, con RD$ 10,620.2 millones (9.6 % más).

En 2025, este impuesto subió un 4 %, hasta situarse en RD$ 11,050.5 millones.

Impuesto a la salida vía terrestre: el peso de la crisis en Haití

El impuesto a la salida de pasajeros al exterior por vía terrestre, es decir, a través de la frontera con Haití, ha mostrado un comportamiento más inestable, influido por la situación política y de seguridad en ese país.

En 2017 generó RD$ 163.8 millones y en 2018 subió a RD$ 236.5 millones. Para 2019, la ONE registró RD$ 286.3 millones, para una variación de 21 % respecto a 2018.

En 2020, el monto descendió a RD$ 112.6 millones, mientras que en 2021 subió a RD$ 266.1 millones, para un aumento de 2.3 veces.

En 2022, el recaudo fue de RD$ 253 millones, una disminución de 4.9 % respecto a 2021, en un contexto marcado por el cierre temporal de la frontera dominico-haitiana dispuesto por el gobierno dominicano.

La situación se agravó tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, lo que profundizó la crisis, las pandillas y la inseguridad.

Ante este escenario, República Dominicana elevó su preocupación ante la ONU y reforzó los controles fronterizos, en medio de llamados a una intervención internacional, que posteriormente incluyó el despliegue de una misión liderada por tropas de Kenia, misión que ya concluyó.

En 2023, el monto recaudado bajó a RD$ 190.7 millones, para una variación negativa de 24.6 % respecto a 2022 y de 28.3 % en comparación con 2021.

El 2024 estuvo marcado por un agravamiento de la crisis en Haití, lo que incidió directamente en la movilidad fronteriza. Ese año, el impuesto cayó a RD$ 6.4 millones, un 96.6 % menos que en 2023 y un 97.4 % menos que en 2022, e incluso un 94.3 % por debajo de los niveles registrados durante la pandemia.

En 2025, el recaudo subió ligeramente en RD$ 15.4 millones, hasta los RD$ 22.1 millones, aunque se mantuvo muy por debajo de los niveles de años anteriores.

La evolución de estos ingresos muestra que, aunque el sector sigue aportando grandes volúmenes, el impulso ya no es tan acelerado como en los años inmediatamente posteriores a la crisis sanitaria.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más