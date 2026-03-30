Depender del turismo implica riesgos. Factores como los conflictos geopolíticos, la volatilidad de los precios de los combustibles, los cambios en las tendencias de viajes de larga distancia y la creciente competencia de destinos similares pueden incidir en el atractivo del país.

El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que las autoridades están atentas al contexto global. “Estamos conscientes de la situación actual y no nos descuidamos”, expresó en una publicación en su cuenta de X.

Agregó que el monitoreo es constante. “Revisamos la data todos los días y mantenemos contacto directo con las principales aerolíneas, fortaleciendo rutas de corta distancia y nuestras alianzas. La estrategia es anticiparnos a cualquier impacto que pueda afectarnos directamente”, indicó, en alusión al conflicto en Medio Oriente.

Esta opinión se produce en medio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que cumplió un mes el pasado sábado.

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En el mercado nacional, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) destacó que el aumento del combustible avtur se debe a la volatilidad de los mercados energéticos.

“Estamos ante un fenómeno global que afecta a la aviación. Las aerolíneas no tienen control sobre el precio del combustible, pero sí la responsabilidad de gestionar su impacto para garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad de sus operaciones”, expresó Omar Chahín, presidente del gremio.

Así subió el precio del avtur en tres semanas

Durante las últimas tres semanas, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) registró un alza de RD$ 99.85 en el combustible avtur, al pasar de RD$ 302.40 por galón a RD$ 334.88, para un incremento de 10.7 %.

Semana del 14 al 20 de marzo: subió RD$ 67.37

Semana del 21 al 27 de marzo de 2026: subió RD$ 21.09

Semana del 28 de marzo al 3 de abril: subió RD$ 11.39

¿Cómo se comercializa?

Semana del 14 al 20 de marzo: RD$ 302.40 por galón

Semana del 21 al 27 de marzo de 2026: RD$ 323.49 por galón

Semana del 28 de marzo al 3 de abril: RD$ 334.88 por galón

Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), destacó que la industria aeronáutica dominicana enfrenta los altos costos de combustibles que inciden en el precios de los pasajes.

Aproximadamente el 30 % de los costos de una aerolínea corresponde al combustible y, en las últimas semanas, su precio pasó de US$ 95.95 a US$ 197 por barril, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

“Esta escalada, que supera incluso el ritmo de aumento del petróleo crudo, genera una fuerte presión sobre la rentabilidad de las aerolíneas”, destacó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

¿Qué ha pasado con la conectividad turística?

Acento en los últimos años ha reseñado que el país quiere más extranjeros no residentes, pero necesita mayor conectividad aérea.

David Collado, titular de Mitur, indicó en mayo del 2023 que el país necesita ser más efectivo en la conectividad, en tener precios más económicos hacia Estados Unidos y Europa parar ser mas competitivos.

“El reto de República Dominicana es la conectividad aérea, sin conectividad no hay turismo y sin turismo no hay desarrollo”, puntualizó

En abril del 2024, la viceministra técnica del Ministerio de Turismo, Jacqueline Mora, lo definió como “la crisis de los vuelos”, influenciada por la subida del precio del barril del petróleo, los conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania, luego en el Medio Oriente, y la incertidumbre política.

“Cuando sube el petróleo, los precios se ponen muy altos y viajar no solamente desde Europa o desde Rusia hasta California es muy difícil porque son vuelos de larga distancia”, dijo.

Sin embargo, aclaró que ese descenso dinamizó la industria aeronáutica con la creación de vuelos de bajo costo, renglón “que hay que seguir potencializando su crecimiento”.

“Antes nuestros mercados emisores eran Europa, Estados Unidos y Canadá, pero ahora vemos gran incidencia con pasajeros provenientes de Colombia, Argentina y América del Sur, debido a la conectividad aérea”, comentó.

De hecho, en 2024 el Banco Central dominicano (BC) y el Ministerio de Turismo (Mitur) destacaron que América del Sur se convirtió en el segundo emisor de turistas para el mercado dominicano, al contabilizar 1,119,627 sudamericanos, para el 13.1 % del total de pasajeros no residentes (8,535,701), por detrás de Norteamérica (4,619,980) y por encima de Europa (936,546).

Durante el 2025, ONU Turismo informó que el principal factor que impacta al turismo internacional es la situación económica, con un 42 % de preocupación entre los actores del sector.

Este aspecto ha desplazado a los altos costos de transporte y alojamiento, que anteriormente ocupaban el primer lugar en los informes de enero y mayo de 2025, con un 58 %.

En segundo lugar, se ubican los altos costos de transporte y alojamiento, con un 40 %.

En tercer lugar, un 37 % manifiesta inquietud ante el aumento de los aranceles comerciales.

Un 27 % señala los riesgos geopolíticos como una barrera para el turismo, afectando especialmente a algunos países de América Latina cuyo principal mercado emisor es Norteamérica.

Magaly Toribio, especialista en marketing turístico, indicó que el país cuenta con 365 líneas aéreas activas, de las cuales, 13 son nacionales.

Pese a ello, el funcionario del Mitur destacó la resiliencia del sector. Afirmó que “el turismo dominicano continúa fuerte” y señaló que el sábado 28 de marzo el país recibió 39,656 turistas por vía aérea.

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Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más