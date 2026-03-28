Para el asueto de Semana Santa 2026, estarán habilitados 478 espacios entre playas y balnearios en distintas regiones del país, mientras que 267 fueron clausurados como parte del protocolo preventivo para reducir riesgos durante la Semana Mayor por la Defensa Civil.

Los puntos autorizados se distribuyen desde la región Ozama (provincia Santo Domingo) hasta la región Enriquillo (Barahona), e incluyen también zonas fronterizas.

¿Qué estará abierto?

478 playas y balnearios habilitados para uso público durante el feriado.

habilitados para uso público durante el feriado. Habrá puestos de socorro en diferentes puntos del territorio nacional.

¿Qué estará cerrado?

267 playas y balnearios clausurados , como medida preventiva ante posibles emergencias.

, como medida preventiva ante posibles emergencias. En el listado oficial aparecen, por ejemplo, varios puntos del Gran Santo Domingo (como áreas costeras y balnearios señalados por municipio) y otros en distintas provincias del país.

Operativo de seguridad: ¿qué habrá en las zonas de mayor flujo?

Para reforzar la prevención y la respuesta, la Defensa Civil anunció el despliegue de más de 5,500 voluntarios. También informó que habrá equipos de rescate, incluyendo lanchas en zonas de alta afluencia turística como Boca Chica, Puerto Plata, La Altagracia y Pedernales.

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Recomendaciones prácticas para visitantes (antes de salir)

Verifique si el lugar está habilitado o clausurado antes de trasladarse (la Defensa Civil publicó listados de ambos).

Si el balneario está clausurado, evite ingresar: el cierre forma parte del protocolo de prevención y puede implicar condiciones de riesgo.

En playas habilitadas, ubique los puestos de socorro y siga las indicaciones del personal de prevención.

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