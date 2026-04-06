Desde 2020 hasta la fecha, se desarrollan proyectos en proceso de clasificación definitiva, cuya finalización está prevista para junio de 2026. Estas iniciativas representan una inversión de US$ 4,253.7 millones, distribuidos en 11 provincias, y contemplan la incorporación de 28,624 nuevas habitaciones hoteleras.

En cuanto a la tipología de los proyectos, predominan los desarrollos minoristas, con 60 iniciativas, seguidos de 20 hoteles, 12 proyectos mixtos, un centro de convenciones y siete clasificados en “otros”.

Para 2024, el país contaba con siete centros de convenciones, 455 salas de reuniones y 92 hoteles equipados para este tipo de actividades. Estos espacios están ubicados en Punta Cana, Santo Domingo, La Romana, Puerto Plata y Samaná.

La distribución de los eventos refleja una alta concentración geográfica. Durante 2024, el 65 % de los eventos MICE se realizaron en Santo Domingo, seguido por La Altagracia con el 27 %. San Pedro de Macorís concentró el 3 %, Santiago el 2 %, mientras que Puerto Plata y Samaná registraron un 1 % cada uno, y La Romana menos del 1 %.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Aunque Santo Domingo lidera en número de eventos, La Altagracia cuenta con la mayor capacidad instalada, con 27,884 personas, superando las 24,643 de la capital. Le siguen Puerto Plata, con capacidad para 4,470 personas; La Romana, con 4,520; San Pedro de Macorís, con 1,812; y Santiago, con 1,325. Samaná dispone de una capacidad más reducida, de 700 personas.

En términos de actividad, durante 2024 se realizaron 3,312 eventos MICE, que atrajeron a 280,905 turistas extranjeros y generaron la reserva de 41,684 habitaciones hoteleras. En promedio, se celebran 276 eventos mensuales, de los cuales el 29 % incluye participación internacional.

Por tipo de actividad, el 56 % corresponde a reuniones de negocios, el 35 % a eventos, el 5 % a viajes de incentivos y el 3 % a congresos.

1 de 5 | Así luce el exterior del Hotel Santo Domingo, donde el gobierno construirá el centro de convenciones. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Hotel Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana 2 de 5 | Así luce el exterior del Hotel Santo Domingo, donde el gobierno construirá el centro de convenciones. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Hotel Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana 3 de 5 | Así luce el exterior del Hotel Santo Domingo, donde el gobierno construirá el centro de convenciones. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Hotel Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana 4 de 5 | Así luce el exterior del Hotel Santo Domingo, donde el gobierno construirá el centro de convenciones. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Hotel Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana 5 de 5 | Así luce el exterior del Hotel Santo Domingo, donde el gobierno construirá el centro de convenciones. Foto: ©️ José Adonis Cuesta ACENTO Fecha: 6 de abril, 2026, Hotel Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Entre las áreas temáticas más frecuentes destacan medicina, educación y derecho, lo que evidencia el creciente interés por el país como sede de encuentros profesionales y académicos.

De hecho, su importancia radica en que un turista de negocios suele gastar el doble que uno de ocio. En el país, el 6 % del gasto se debió a turistas MICE.

Aunque este porcentaje es considerablemente menor al 93.7 % correspondiente al turismo de ocio, pone en evidencia la importancia de este tipo de viajes para la diversificación del sector turístico nacional, que espera la construcción de un centro de convenciones en el Gran Santo Domingo.

Las asociaciones hoteleras de Santo Domingo abogan por la construcción de un centro de convenciones, capaz de recibir hasta 10,000 personas reunidas. Este objetivo ha puesto en el foco al antiguo Hotel La Hispaniola, hoy en litis judicial entre sus propietarios y que el Estado tiene RD$ 1,000 millones para su compra.

En la capital dominicana se registran dos centros de convenciones en el puerto de Sans Soucí y en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), además de 101 salas de reuniones entre los 16 hoteles. Estos espacios pueden albergar hasta 15,000 extranjeros.

Para nadie es un secreto que la construcción de un centro de convenciones en Santo Domingo es una apuesta para atraer mayor cantidad de eventos, aumentar el gasto del turista y posicionar al país como una oferta de negocios en el Caribe.

Durante 2025, el Banco Central dominicano (BC) reportó la llegada de 304,785 extranjeros no residentes al país por motivos de negocios, conferencias y convenciones, cifra que representó el 3.4 % del total de visitantes extranjeros.

Cinco años de gestiones para un centro de convenciones en la capital

Fue en mayo del 2021 cuando el Gobierno anunció que construiría un centro de convenciones en Santo Domingo.

En ese momento, Acento reseñó que el país invirtió RD$ 200 millones para contar con salones para reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) . En 2016, el entonces presidente Danilo Medina inauguró un “centro de convenciones” con capacidad para 3,500 personas y unos 4,500 metros cuadrados, y en donde se realizaron las secciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En febrero del 2023, Collado informؚó que Ifema preparaba los planos del proyecto y recibían el apoyo del Banreservas en el antiguo Hotel Hispaniola. Los trabajos, explicó el funcionario estaban siendo “realidad” y “tenían un año de trabajo”.

En enero del 2024, se informó que el Ministerio de Turismo tenía disponible RD$ 1,200 millones para la compra de los terrenos del antiguo hotel Hispaniola. Sin embargo, el hotel se encontraba en litis.

En noviembre del 2024, Collado indicó que Abinader designó a los abogados “para estar en conversaciones con los empresarios del Hotel Hispaniola y llegar a un acuerdo”.

“Hasta que no se resuelva el litis judicial en este espacio público, ideal para el centro de convenciones, no vamos poder avanzar… Sin embargo, el presidente de la República está decidido a que si no hay una solución para el mes de enero del 2025, se buscará otro espacio”, resaltó.

El Distrito Nacional, de acuerdo con Collado, necesita un centro de convenciones “porque no tenemos para realizar actividades para 1,800 o 2,000 personas. No hay espacios”.

Fue en septiembre del 2025 que el Gobierno anunció que se cerró un “entendimiento” con Central Romana, alojamiento cerrado en 2013.

El presidente Luis Abinader explicó que, por motivos legales, cayó el intento previo de venta del Hotel Hispaniola, terreno que se encuentra en litis judicial que existe entre el excanciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, Carlos Sánchez y un empresario español de nombre Ricardo.

Sin embargo, tras meses de negociaciones, el Gobierno logró un entendimiento con Central Romana, propietarios de los terrenos del Hotel Santo Domingo.

Aclaró que el centro no será solo para convenciones, sino para exposiciones, buscando posicionar los productos dominicanos en mercados internacionales.

Para febrero del 2026, el ministro de Turismo, David Collado, informó que avanzan los trabajos técnicos del centro de convenciones de Santo Domingo, tras la firma del contrato de asesoría con el Banco de Reservas y el respaldo técnico de la firma Ifema.

El funcionario explicó que la entidad financiera ya aprobó el equipo de arquitectos, que trabaja en el diseño estructural final y en la ingeniería del proyecto, “etapa que ya está completamente definida”.

El sector privado también está interesado

En septiembre del año pasado, David Collado, reveló que un pool de bancos está interesado en que se desarrolle a la mayor brevedad posible un centro de convenciones en el país y que sobre este tema se acababa de reunir con ejecutivos del Banco Popular Dominicano.

Reveló que desconoce cuál sería el monto de la inversión en la construcción de ese centro, pero afirmó que esto será de gran interés porque es el sector privado es el que quiere asumirlo.

“En ese centro de convenciones se podrán celebrar ferias, además de que sería un alivio para el Estado dominicano que no tendría que hacerlo”, dijo.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más