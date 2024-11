Your browser doesn’t support HTML5 audio

El país tiene en planes la construcción del centro de convenciones en el antiguo Hotel Hispaniola, para albergar reuniones, convenciones y ferias empresariales con más de 2,000 personas. Sin embargo, el terreno está en litis judicial con diferentes empresarios.

El ministro de Turismo, David Collado, reveló que el presidente de la República, Luis Abinader, designó a los abogados “para estar en conversaciones con los empresarios del Hotel Hispaniola y llegar a un acuerdo”.

“Hasta que no se resuelva el litis judicial en este espacio público, ideal para el centro de convenciones, no vamos poder avanzar… Sin embargo, el presidente de la República está decidido a que si no hay una solución para el mes de enero del 2025, se buscará otro espacio”, resaltó.

El Distrito Nacional, de acuerdo con Collado, necesita un centro de convenciones “porque no tenemos para realizar actividades para 1,800 o 2,000 personas. No hay espacios”.

El funcionario recalcó que el Gobierno dominicano contrató a Ifema, la empresa encargada de realizar la Feria Internacional de Turismo (Fitur), “ya que tiene mucha experiencia en convenciones y está todo debidamente pensado”.

El Hotel Hispaniola fue construido en 1955 con unas 165 habitaciones para alojar a los visitantes de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre.

Potencial del turismo de convenciones

El atractivo de República Dominicana en materia turística está cambiando. Si bien el sol y playa es el predominante, con más del 60 % de los turistas, el turismo de convenciones es una modalidad con potencial en el país.

Las estadísticas del Banco Central dominicano (BC) lo confirman: el 4 % visitó el país en calidad de empresarios durante el año pasado, dando paso a la modalidad de turismo de convenciones, que, a nivel global moviliza más de US$ 2.5 billones.

El turismo de convenciones se caracteriza por la combinación entre salud y bienestar de los participantes y su jornada laboral, para que programen su agenda conforme a sus necesidades.

En febrero del 2023, Collado dio a conocer que se construiría un centro de convenciones. “En 90 días se iniciará el proceso de construcción del centro de convenciones en los terrenos del antiguo Hotel Hispaniola”.

El funcionario dijo que el proyecto se encontraba en la etapa final de planificación antes de poner en marcha el trabajo de construcción en el Hotel Hispaniola (cerrado).

Durante la participación de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024), Collado destacó que Mitur cuenta con un fondo de RD$ 1,200 millones para comprar el terreno. Estos fueron declarados de utilidad pública mediante el Decreto 296-22.

Llegada de no residentes

Pese a que República Dominicana cuenta con desafíos pendientes en materia turística como la regulación de los alquileres de renta corta, incluir la sostenibilidad en las operaciones de los hoteles y restaurantes, y la creación del centro de convenciones, las llegadas de “visitantes no residentes” siguen en ascenso.

Así lo informó el ministro de Turismo, David Collado, al señalar que en octubre de este año arribaron 554,169 turistas, una variación del 4 % respecto igual mes del 2023. Indicó que en octubre la llegada de cruceristas fue de 165,680, un 88 % más respecto al año pasado.

El país ubicado en la región del Caribe registró 9,082,298 visitantes entre enero y octubre del 2024, de los cuales, 6,984,569 fueron turistas que pernoctaron en el país, y 2,097,609 cruceristas, quienes permanecen en puerto durante unas ocho horas.

Esas llegadas por las vías aérea y marítima, el país recibió 719,849 visitantes solo en octubre”, puntualizó.