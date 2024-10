Las palabras clave del 2024 han sido “diversificar la industria turística”. Esto con el objetivo de captar mayores inversiones extranjeras, incrementar el flujo de visitantes no residentes, y, a la vez, convertir a República Dominicana en un destino multipropósito que combina los negocios con el ocio.

Si bien más del 60 % de los turistas que llegaron en 2023 a Quisqueya fue por motivo de sol, playa y arena, el 4 % visitó el país en calidad de empresarios, dando paso a la modalidad de turismo de convenciones, que, a nivel global aporta más de US$ 2.5 billones.

El porcentaje parece pequeño, pero datos del Banco Central dominicano (BC) y el Ministerio de Turismo (Mitur) el número en 322,346 extranjeros, los cuales reservaron 62,029 habitaciones y dinamizaron el sector de viajes nacional. De estos, el 72 % de los no residentes señalaron su origen en Estados Unidos, 12 % Colombia y 9 % proceden de España. En menor cantidad, Canadá (7 %) y Francia (3 %).

Ante la presencia de estos extranjeros no residentes y la celebración de la feria Exposición Comercial de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), sus ejecutivos David Llibre y Aguie Lendor, afirmaron que se evidencia la importancia de contar con un centro de convenciones a nivel nacional.

“Estar en la feria con más de 160 empresas participantes distribuidas en 4,000 metros cuadrados durante tres días es el mejor lugar para entender lo que significa el encadenamiento productivo del sector turístico”, señaló Lendor, vicepresidente del gremio.

Agregó que es “una señal de la importancia” de la construcción de un centro de convenciones en Punta Cana o Santo Domingo para albergar eventos de comercialización masiva que incluye desde la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes) hasta los hoteleros.

Llibre acotó que el objetivo de diversificar el turismo es “precisamente promover diferentes modalidades de viajes, e integrar de manera directa a artesanos, mujeres agropecuarias y pequeños suplidores que agregan valor al turismo”.

El turismo de convenciones se caracteriza por la combinación entre salud y bienestar de los participantes y su jornada laboral, para que programen su agenda conforme a sus necesidades.

Según cálculos con datos del BC, si el egreso diario per cápita del extranjero no residente se sitúa en US$ 167, el turista de convenciones destinaría US$ 668, durante el período enero-junio del 2024.

Ante la incidencia de estos viajes, el titular de Turismo, David Collado, ha declarado que la construcción de un centro de convenciones en Santo Domingo impulsará este segmento y agregará a la diversificación, obra que “cambiará el turismo en la ciudad”, en 2021.

Con la apertura de un centro de convenciones, estimada en 2025 por los funcionarios, se espera que la ocupación hotelera incremente un 7 % en el Gran Santo Domingo.