República Dominicana tiene el objetivo de diversificar la industria turística de todo incluido, para captar a un mayor público e incluir a diferentes sectores y actividades complementarias a las nueve noches de vacaciones de los extranjeros no residentes.

Esto se comprueba en que seis de cada 10 encuestados (53,810) entre junio y diciembre del 2023 por el Ministerio de Turismo, realizó actividades fuera del hospedaje, como visitar isla Saona (18 %), recorrer la Zona Colonial (8 %), o recrearse en un parque temático (3 %).

Pero, además, algunos viajeros buscan combinar los negocios con el placer, dando paso a la modalidad de turismo de convenciones, que a nivel global moviliza US$ 2.5 billones y genera 26 millones de puestos laborales.

En República Dominicana, esta modalidad de turismo atrae negocios, congresos académicos, conferencias y otras reuniones, organizadas en diferentes hoteles o centros de convenciones. Datos del Ministerio de Turismo (Mitur) señalan que el 4 % de los turistas del 2023 su motivo de viajes fue negocios.

Si bien parece una cifra pequeña frente a más del 60 % de los que visitan por ocio, equivale a 322,346 extranjeros, que reservaron 62,029 habitaciones y dinamizaron el sector. De estos, el 72 % de los no residentes tienen origen en Estados Unidos, 12 % Colombia y 9 % proceden de España. En menor cantidad, Canadá (7 %) y Francia (3 %).

Ante la incidencia de estos viajes, el titular de Turismo, David Collado, ha declarado que la construcción de un centro de convenciones en Santo Domingo impulsará este segmento y agregará a la diversificación, obra que “cambiará el turismo en la ciudad”, en 2021.

En la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2022), el presidente Luis Abinader volvió a mencionar que el país contará con un centro de convenciones y exposiciones en Santo Domingo, el cual será construido con el respaldo del Banco de Reservas. Dijo que para el proyecto se contrató al Grupo Ifema que organiza Fitur.

El mandatario sostuvo que la ausencia de un centro de convenciones en la ciudad era una de las debilidades citadas por los hoteleros y con el cual se generarían más ocupaciones de las habitaciones hoteleras.

En febrero del 2023, Collado sostuvo que se construiría un centro de convenciones. “En 90 días se iniciará el proceso de construcción del centro de convenciones en los terrenos del antiguo Hotel Hispaniola”.

El funcionario dijo que el proyecto se encontraba en la etapa final de planificación antes de poner en marcha el trabajo de construcción en el Hotel Hispaniola (cerrado).

Para la participación de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2024), Collado destacó que Mitur cuenta con un fondo de RD$ 1,200 millones para comprar el terreno, que fueron declarados de utilidad pública mediante el Decreto 296-22.

La transacción del terreno “no ha sido posible” por litis judicial que existe entre el excanciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, Carlos Sánchez y un empresario español de nombre Ricardo.

“El Gobierno está proponiendo depositar en una cuenta el dinero que Bienes Nacionales dijo que costaba el inmueble… Ellos van a firmar un acuerdo de que aceptan el depósito para que, cuando ellos se pongan de acuerdo, cobren ese dinero y no sigan obstaculizando el desarrollo del centro de convenciones que es tan importante”, explicó Collado.

El presidente Luis Abinader declaró de utilidad pública los terrenos del Hotel Hispaniola, que serían utilizados en la construcción del Centro de Convenciones de Santo Domingo. Entre 1996 y 2000, el empresario Miguel Vargas Maldonado se hizo de la edificación, al comprarla por US$ 21 millones a través de una negociación el Banco Central y el Central Romana. El Hotel Paz (hoy Hotel Hispaniola) fue construido en 1955 con el propósito de alojar a los visitantes que recibiría República Dominicana durante la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre.

Una apuesta desde hace casi una década

El turismo de convenciones se caracteriza por la combinación entre salud y bienestar de los participantes y su jornada laboral, para que programen su agenda conforme a sus necesidades.

En 2014, el exministro de Turismo, Francisco Javier García, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), firmó un acuerdo para la actualización del estudio de factibilidad de la construcción del centro de convenciones.

La alianza fue suscrita con el gerente general de Messe de Berlín, David Ruet, por la necesidad de la construcción para continuar con el crecimiento sostenido del turismo que llega a la capital dominicana.

Para ese período, el Banco Central (BCRD) contabilizó 1,158,360 extranjeros arribaron por el Aeropuerto de Las Américas, o sea, el 22.5 % del total de llegadas de no residentes.

En 2016, el expresidente Danilo Medina inauguró un centro de convenciones que contó con una inversión de RD$ 300 millones con capacidad para 3,500 personas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), de unos 4,500 metros cuadrados.

Tres años después se anunció que la capital dominicana contaría con una oficina de congresos con el objetivo de potenciar la promoción de la ciudad como destino líder del Caribe en el turismo de reuniones.

“El turista de convenciones gasta hasta cuatro veces más que el vacacional y sus viajes no responden a estacionalidad; de ahí la importancia de contar con este buró para proyectar a Santo Domingo como destino ideal para conferencias internacionales”, indicó la asesora de marketing del Mitur, Magaly Toribio.

Según cálculos con datos del BCRD, si el egreso diario per cápita del extranjero no residente se sitúa en US$ 167, el turista de convenciones destinaría US$ 668, durante el período enero-junio del 2024.

Con la apertura de un centro de convenciones, estimada en 2025 por los funcionarios, se espera que la ocupación hotelera incremente un 7 %.