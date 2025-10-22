El Grupo Puntacana y la cadena española Meliá Hotels International, asociadas para desarrollar el hotel Meliá Bergantín Beach, reafirmaron su compromiso con esta iniciativa que marca el inicio de posicionar a Puerto Plata como un destino turístico de clase mundial, devolviendo a la Costa Norte su protagonismo dentro del turismo caribeño.

Este compromiso fue destacado por Frank Elías Rainieri, director ejecutivo del Grupo Puntacana, y por Gabriel Escarrer, presidente ejecutivo de Meliá Hotels International.

“Nos sentimos orgullosos de formar parte de esta nueva etapa que busca posicionar a Puerto Plata como un destino turístico de clase mundial”, afirmó Escarrer durante el acto del primer picazo del Hotel Meliá Bergantín Beach, actividad en la que estuvo presente el presidente de la República Luis Abinader.

El ejecutivo explicó que el Grupo Puntacana y Meliá Hotels International desarrollarán un hotel cinco estrellas con 400 habitaciones, que formará parte del plan maestro de Punta Bergantín.

El complejo contará con una oferta gastronómica, club de playa, piscinas, spa, espacios para niños y áreas dedicadas al turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos).

“En Meliá creemos en un turismo de calidad, como el que representa este proyecto: un turismo que genera valor para todos”, enfatizó Escarrer.

Añadió que la empresa actúa “como una compañía cercana y comprometida con las comunidades locales y su progreso, como lo hemos demostrado durante décadas en República Dominicana”.

“Como grupo hotelero con profundas raíces en este país, nos sentimos orgullosos de contribuir al desarrollo de Puerto Plata, combinando sostenibilidad, innovación y respeto por el entorno y su gente”, agregó.

Por su parte, Rainieri señaló que “cada nueva marca hotelera refuerza la credibilidad internacional de Puerto Plata y envía un mensaje claro: la Costa Norte vuelve a ser protagonista del turismo caribeño”.

El empresario destacó que “para quienes hemos dedicado nuestras vidas al desarrollo turístico del país, regresar a esta tierra es un acto de gratitud y esperanza. Puerto Plata nos recuerda nuestras raíces, pero también nos inspira a mirar hacia el futuro”.

Subrayó que Punta Bergantín “no será un conjunto de hoteles frente al mar, sino un espacio de encuentro entre la naturaleza, la cultura y la innovación; el modelo del nuevo turismo dominicano: un turismo que combina lujo con autenticidad, inversión con impacto y crecimiento con sostenibilidad”.

Asimismo, adelantó que “las primeras aperturas serán el inicio de una ola de inversión privada complementaria que transformará integralmente el desarrollo de la región. Pero este crecimiento viene acompañado de un compromiso fundamental: la sostenibilidad”.

