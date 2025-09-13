La presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Yudit García, destacó que ese sector invirtió en nuevas infraestructuras cerca de US$ 100 millones en este último año, y que para los próximos meses la capital contará con 400 nuevas habitaciones.

La dirigente empresarial precisó que esto, sumado a una alianza formalizada con la Professional Convention Management Association (PCMA), la mayor red global de profesionales de la industria de turismo de reuniones y congresos, coloca a Santo Domingo en una nueva dimensión internacional.

García explicó que esta unión estratégica aporta formación de vanguardia, oportunidades de networking y una visión global que fortalecerá la posición de Santo Domingo como destino competitivo para congresos, convenciones e incentivos.

La presidenta de la AHSD destacó que la Ciudad Colonial y la capital dominicana ofrecen un balance único entre patrimonio histórico y modernidad, condiciones que la convierten en un escenario ideal para albergar grandes encuentros internacionales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La agenda de SDQ MICE, según explicó García, fue diseñada para promover la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital, así como para mostrar el impacto económico y social de la industria de reuniones y eventos en República Dominicana.

Uno de los puntos centrales del programa es el impulso del turismo de reuniones como motor de desarrollo, con la participación de hoteleros, operadores de congresos (OPC), aerolíneas, clústeres turísticos y compradores internacionales.

García también resaltó la continuidad del programa estudiantil “Future Leaders”, que en esta edición incorporó a más universidades y amplió la participación de jóvenes interesados en formarse en la industria MICE.

A ello se sumó una propuesta cultural más robusta, con la integración de artesanos, músicos y artistas locales.

Otro momento relevante de la inauguración fue el anuncio de la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la AHSD y la Fundación Futurum Educandi, que busca promover modelos de gestión inclusivos.

La iniciativa está enfocada en la educación, la innovación, la investigación y el desarrollo de talento humano, con énfasis en la integración laboral de personas con discapacidad.

En su mensaje, la dirigente hotelera agradeció el respaldo del Ministerio de Turismo (Mitur), principal aliado estratégico y patrocinador del evento, así como de empresas y entidades locales que contribuyeron al montaje de esta quinta edición.

El Ministerio de Turismo resaltó que “SDQ MICE” forma parte de una estrategia nacional para diversificar la oferta turística y consolidar a Santo Domingo como capital de negocios y eventos del Caribe, en paralelo al posicionamiento del país en los segmentos de sol, playa y lujo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más