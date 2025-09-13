Revista del FMI sobre monedas digitales: 'Stablecoins, tokens y dominio global'

"La tecnología está preparada para sacudir el sistema monetario y financiero internacional. La forma en que eso suceda depende de si las tecnologías son moldeadas por el sector público o si el sector privado establece estándares primero. También están en juego las regulaciones, la cooperación internacional y la resiliencia de las nuevas tecnologías al riesgo cibernético", arranca su texto sobre monedas digitales la economista Helene Rey*, en la edición de septiembre de la Revista de Finanzas y Desarrollo.

.

Los efectos sobre los flujos de capital son difíciles de evaluar, pero podrían tener un impacto sorprendentemente grande en las cuentas fiscales, la fragmentación geoeconómica, la volatilidad del tipo de cambio y la internacionalización de las principales monedas.

Las stablecoins son una de las innovaciones más relevantes, cada vez más adoptadas en medio de la introducción en Estados Unidos de un marco legal diseñado para impulsar la adopción y consolidar el papel del dólar como principal moneda internacional. La tokenización también juega un papel. Es el proceso de registrar reclamos sobre activos que existen en un libro de contabilidad tradicional, o activos nativos (es decir, solo emitidos digitalmente), en una plataforma programable, donde se pueden transferir (Agur et al. 2025).

Estas nuevas tecnologías podrían desencadenar nuevas funcionalidades, como la programabilidad, y ampliar el conjunto de políticas factibles, así como unificar profundamente la forma en que el capital fluye a través de las fronteras y las clases de activos si muchos actores privados y oficiales utilizan la misma plataforma. Pero también podrían amenazar los ingresos del gobierno y llevarnos de vuelta a un mundo del siglo XIX de emisores de dinero privado que compiten por el señoreaje, lo que fragmentaría y desestabilizaría el sistema financiero internacional.

Implicaciones de las stablecoins

Las stablecoins emitidas por el sector privado unen el sistema financiero convencional y el ecosistema criptográfico. Prometen un valor estable en relación con las monedas fiduciarias, principalmente al mantener activos líquidos como los bonos del Tesoro de EE. UU., y operan en blockchains. Comparten algunas características con los fondos del mercado monetario y con la "banca estrecha", también conocida como banca de reserva al 100 por ciento, aunque por lo general, hasta ahora no ofrecen un pago de intereses. Casi todas las stablecoins están vinculadas al dólar estadounidense, pero la mayoría de las transacciones se realizan fuera de los Estados Unidos. Las stablecoins tienden a utilizarse como rampas de entrada y salida de los criptoactivos, en cuyo caso probablemente sean vehículos para inversiones especulativas. Pero cada vez más, también son un instrumento de pago transfronterizo. Son útiles cuando el sistema financiero nacional es débil o costoso de usar o cuando las transacciones financieras internacionales están reguladas, ya sea debido a controles de capital o sanciones impuestas externamente.

En un mundo donde las monedas estables, particularmente las vinculadas al dólar, se convierten en una importante herramienta de pago global, debemos prepararnos para consecuencias sustanciales. En el lado negativo están la dolarización y sus efectos secundarios, los riesgos para la estabilidad financiera, el posible vaciamiento del sistema bancario, la competencia e inestabilidad monetaria, el lavado de dinero, la erosión de la base fiscal, la privatización del señoreaje y el intenso cabildeo. En el lado positivo, los pagos transfronterizos pueden ser más rápidos y baratos, lo que es especialmente importante para las remesas. Y los ciudadanos de países con mala gobernanza tendrían acceso a medios de pago y depósitos de valor más estables y convenientes que su moneda nacional. Quién obtiene los datos de pago y el dominio de Estados Unidos cuando se trata de imponer sanciones también se verán afectados. Claramente, estas posibilidades merecen más discusión.

Flujos de capital e intermediación

Las stablecoins en dólares estadounidenses heredan algunas características de su matriz, la moneda internacional más importante. Vinculados a la unidad de cuenta dominante, pueden beneficiarse de las externalidades de la red del ecosistema del dólar y de su credibilidad y, por lo tanto, tienen el potencial de ser un importante medio de intercambio en todo el mundo, facilitando las transacciones y las remesas. Al reemplazar el sistema de banca corresponsal y los sistemas de mensajería como SWIFT, pueden acelerar y reducir los costos de las transacciones transfronterizas, mejorando la eficiencia. Pero parte de esta disminución en el costo puede deberse a la falta de cumplimiento de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero, es decir, si las autoridades reguladoras no se ponen al día. Las stablecoins son sin duda también una forma atractiva de eludir las sanciones y participar en transacciones ilegales. Son más estables que Bitcoin y Ether, que se han utilizado precisamente para esos fines (Graf von Luckner, Reinhart y Rogoff 2023; Graf von Luckner, Koepke y Sgherri 2024). Por lo tanto, los criptoactivos sin respaldo y las monedas estables podrían ayudar a canalizar el dinero vinculado a actividades ilícitas o sancionadas y erosionar sustancialmente la base impositiva de muchos países. Es probable que los usuarios de criptomonedas encuentren rampas de salida a los sistemas financieros convencionales en algunas jurisdicciones, en el extranjero o incluso en el extranjero.

Si el uso de stablecoins en dólares estadounidenses aumenta masivamente en todo el mundo, podría vaciar los sectores bancarios debido a la competencia por los depósitos. Si los propios bancos emiten stablecoins, podría frenar los préstamos y aumentar las tenencias del Tesoro de EE.UU. -suponiendo que estos sean los principales activos que respaldan las stablecoins- en el lado de los activos del balance, un desarrollo similar a la banca estrecha. Los efectos sobre el riesgo sistémico, así como la posible cuestionabilidad del respaldo de algunos actores a las stablecoins y los consiguientes riesgos de ejecución, merecen una mirada de cerca. Y hay que tener en cuenta el costo clásico de la dolarización en todo el mundo: puede alterar los canales de transmisión de la política monetaria y obstaculizar la estabilización macroeconómica.

Privatización del señoreaje

Para el resto del mundo, incluida Europa, la adopción generalizada de monedas estables en dólares estadounidenses con fines de pago equivaldría a la privatización del señoreaje por parte de actores globales. Junto con flujos más fáciles vinculados a la evasión fiscal, las cuentas fiscales podrían verse afectadas. Por el lado de los activos, el respaldo de las stablecoins significa que una mayor adopción internacional de las vinculadas al dólar podría reducir la demanda de bonos del gobierno no estadounidense y aumentar la demanda de bonos del Tesoro de EE. UU. La magnitud de este efecto dependerá de los patrones de sustitución entre los criptoactivos respaldados por dólares y los fondos del mercado monetario y los depósitos en monedas locales y dólares. Tether y USDC ya tienen colectivamente más bonos del Tesoro de EE. UU. que Arabia Saudita, como se muestra en el Capítulo 2 del Informe del Sector Externo del FMI de julio de 2025. Por lo tanto, al aumentar la demanda de bonos del Tesoro y el stock de pasivos externos seguros de EE. UU., las monedas estables en dólares estadounidenses podrían reforzar el balance del "banquero mundial" de los Estados Unidos y ayudar a estabilizar las finanzas y los déficits externos de los EE. UU. Estas stablecoins podrían constituir un pilar digital que refuerce el privilegio exorbitante del dólar estadounidense.

Otra consecuencia de los crecientes flujos de stablecoins en dólares estadounidenses, que lleva a la privatización del señoreaje global, es la acumulación significativa de riqueza por parte de lo que es probable, dada la fuerza de las externalidades de la red, que sean unas pocas empresas e individuos. Desde una perspectiva de economía política, esto marcará el comienzo de un mayor cabildeo para la desregulación y la opacidad de los flujos internacionales de capital. Tal resultado desafiaría la dimensión de bien público del sistema monetario internacional. Desafortunadamente, los esfuerzos de recopilación de datos sobre los flujos de capital criptográfico por parte de organizaciones internacionales y autoridades nacionales aún están en pañales. Hay dos contribuciones valiosas en investigaciones recientes del FMI que describen estos desafíos (Reuter 2025; Cardozo et al. 2024). Dado que la aparición de las criptomonedas puede amenazar las políticas macroeconómicas centrales y el financiamiento y la provisión de bienes públicos nacionales y globales, medir sus flujos, uso y regulación global debe ser una prioridad política.

En un mundo donde las monedas estables, particularmente las vinculadas al dólar, se convierten en una importante herramienta de pago global, debemos prepararnos para consecuencias sustanciales.

Tokenización e integración

La tokenización podría integrar la mensajería, la conciliación y la transferencia de activos en un libro mayor unificado donde las monedas digitales del banco central (CBDC) también juegan un papel importante. Las CBDC de diferentes países podrían vincularse para transacciones transfronterizas eficientes, según el Banco de Pagos Internacionales. Los flujos de capital globales podrían ser remodelados por dicha tokenización y una cadena de bloques que permita que el dinero, los activos y la información se muevan de forma segura y automática sin los sistemas bancarios o de compensación tradicionales.

Históricamente, el acceso a activos extranjeros ha estado restringido por barreras como controles de capital, regulación y pagos transfronterizos ineficientes. La interoperabilidad y las nuevas plataformas de negociación para activos globales como acciones, bonos y materias primas podrían abrir el acceso para inversores individuales, dondequiera que estén. Las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) podrían amplificar estos beneficios con transacciones entre pares, eliminando intermediarios como bancos y corredores. Por lo tanto, la tokenización puede expandir la integración financiera, brindando ventajas y desafíos bien conocidos.

Monedas y estabilidad financiera

Tal sistema podría significar una mayor sustituibilidad entre monedas y, por lo tanto, más competencia, lo que llevaría a grandes cambios de cartera en las redes monetarias. El aumento de los rendimientos a escala se desarrollará en este escenario internacional más amplio, al igual que las fuerzas que presionan por una sola unidad de cuenta; El dólar titular tiene una ventaja. Pero el valor estratégico de los datos de pago y el deseo de soberanía en los sistemas de pago de diferentes jurisdicciones podrían alimentar la fragmentación e incluso las restricciones al uso de algunas monedas. Es posible la aparición de controles de capital programables y restricciones granulares a las billeteras, y podría seguir un sistema monetario internacional más multipolar. La coexistencia de múltiples redes conectadas podría incluso fracturar el sistema monetario y financiero si varios emisores privados ganan cuota de mercado y proliferan las plataformas de tokenización. Pero ese mundo es intrínsecamente frágil. La historia nos dice que el dinero privado es inestable por todas las razones tradicionales vinculadas a la falta de credibilidad. Cuando no están bien regulados y no están respaldados por un soberano que pueda gravar y hacer cumplir los contratos, el dinero privado a menudo conduce a corridas. Las monedas soberanas en sí mismas pueden ser inestables cuando se cuestiona la credibilidad de sus instituciones, en particular, sus instituciones fiscales. La cooperación y la regulación de las políticas internacionales son esenciales para evitar la fragmentación excesiva y la fragilidad financiera.

Privilegio de integridad

Este nuevo mundo correrá el riesgo de una inestabilidad aún mayor si la pérdida de credibilidad también proviene de la pérdida de integridad de los datos. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de EE. UU. advirtió en 2016 que las computadoras cuánticas pronto podrían resolver problemas que las computadoras convencionales tienen problemas para manejar y, como lo enfatiza Fusa (2023), podrán romper muchos de los criptosistemas de clave pública actualmente en uso. Este problema a menudo se ignora. El desarrollo de la criptografía poscuántica, segura contra computadoras cuánticas y clásicas e interoperable con los protocolos y redes de comunicaciones existentes, está progresando, pero el resultado es incierto dada la carrera por la potencia informática. Por lo tanto, las redes monetarias más expuestas a la piratería y a perder su integridad verán crisis masivas de confianza y salidas de capital, lo que podría estimular crisis financieras. En un mundo así, la red monetaria con la menor superficie de ataque para los piratas informáticos debería cosechar una prima y reducir sus costos de financiamiento, lo que podría llamarse un "privilegio de integridad".

Para concluir, el impacto de la tecnología en el sistema monetario y financiero internacional será profundo, pero es difícil de predecir: estará moldeado por innovaciones impredecibles, políticas regulatorias y grupos de presión. Importantes riesgos para la estabilidad financiera, incluida una mayor volatilidad de los tipos de cambio; amenazas a las finanzas públicas en muchas economías; y es probable que haya competencia entre las redes monetarias. Puede resultar en grandes transferencias de riqueza, lo que alterará la economía política de la regulación. Por lo tanto, la cooperación política internacional es esencial. Finalmente, las nuevas tecnologías pueden reorganizar el dominio de la moneda internacional y dar lugar a la aparición de un privilegio de integridad.

*HÉLÈNE REY es profesora de Economía Lord Raj Bagri en la London Business School, vicepresidenta del Centro de Investigación de Política Económica y presidenta de la Asociación Económica Europea.

