Aunque el país es reconocido mundialmente por sus resorts de sol y playa y la modalidad “todo incluido”, las estadísticas muestran que los turistas llegan por una variedad de motivos.

De los 6,575,073 extranjeros no residentes que llegaron vía aérea, 5,271,974 declararon que su viaje fue por recreación, consolidando el ocio como el principal atractivo del destino.

Sin embargo, otras modalidades del turismo diversifican la oferta. Conforme datos del Banco Central (BC), 227,954 turistas viajaron por motivos de negocios o eventos, conocido como MICE; mientras que 1,006,323 optaron por visitar amigos o familiares, destacando la importancia del turismo social y familiar en el país.

Asimismo, 38,488 visitantes llegaron con fines de estudio y 30,334 por “otros” motivos, lo que refleja la diversidad de la demanda turística y cómo República Dominicana se consolida como un destino que ofrece opciones más allá del sol y playa, abarcando educación, negocios y visitas personales.

Las visitas a amigos o familiares fueron mayoritariamente de América del Norte (487,433) y América Central y el Caribe (42,628).

En tanto, en el turismo de negocios y convenciones, América del Norte lidera con 98,059 visitantes, seguida de América del Sur con 36,610 y Europa con 27,914.

El turismo educativo y otras categorías, aunque menos numerosas, reflejan la diversidad de la oferta del país y la multiplicidad de motivos que atraen a los visitantes.

Estas estadísticas del Ministerio de Turismo (Mitur) y el BC confirman que, más allá de ser un destino de sol y playa, República Dominicana se consolida como un país que ofrece opciones variadas para el ocio, los negocios, la educación y el turismo familiar.

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más