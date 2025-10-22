El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, destacó el crecimiento comercial de Dajabón y el fortalecimiento de los controles aduaneros para la seguridad y la producción nacional.

Resaltó que el intercambio con Haití a septiembre de 2025 ascendió a US$ 882.6 millones, para un crecimiento del 30.2 % en comparación a los US$ 677.8 millones intercambiados en igual período de 2024.

El funcionario reveló que por el paso fronterizo de Dajabón, en el período enero-septiembre de 2025 se han exportado US$ 293.6 millones, representando un crecimiento de 22.12 % en comparación al mismo período del año anterior.

Esas exportaciones están compuestas en un 37.0 % por tejidos de algodón, un 24.36 % por camisetas de algodón y un 13.53 % por cemento.

Las importaciones realizadas por Dajabón en lo que va de año han tenido un valor de US$ 11.9 millones.

Explicó que hace cinco años el promedio de las exportaciones mensuales era de US$ 700 millones al mes, ya en el 2023 se promediaban unos US$ 1,200 millones mensuales, y en el 2025 el promedio mensual supera los US$ 1,300 millones.

“En el 2024, el principal renglón económico de este país no fue el turismo. Por primera vez en más de 25 años, el principal renglón económico fueron las exportaciones”, indicó Sanz Lovatón en referencia a la importancia económica de la actividad logística para el país.

Asimismo, el titular de Aduanas explicó que ese incremento del intercambio comercial ha ido de la mano con controles legales e inspecciones más estrictas, gracias a la implementación de tecnología en las Aduanas de Dajabón, y a una mayor colaboración entre las instituciones fronterizas.

Eso ha dado como resultado más de 4.8 millones de municiones retenidas, más de 178 millones de unidades de cigarrillos incautados, más de 600 armas confiscadas, más de 90,000 unidades de botellas de bebidas alcohólicas y más de 6 millones de artículos que violaban la propiedad intelectual retenidos.

