El presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, respaldó el llamado del presidente de la República, Luis Abinader, a tener un diálogo nacional con los distintos sectores productivos, sociales y políticos, con el fin de mitigar el impacto económico de la actual crisis global.

El empresario del turismo y la construcción dijo que la situación actual internacional exige que el país tome decisiones oportunas, mediante una coordinación efectiva y una visión compartida, frente a un escenario que desde ya ha comenzado a generar presiones en los costos, el consumo y la estabilidad de los mercados.

“En este momento, al igual que cuando el Covid-19 es preciso que los sectores estemos unificados, y que las alianzas público-privadas se fortalezcan, de manera que podamos enfrentar los efectos negativos que impacten la economía nacional”, agregó.

A su vez destacó el papel estratégico del turismo como uno de los principales motores de la economía dominicana y como un sector clave para sostener el dinamismo económico en tiempos de incertidumbre global.

“El turismo, como siempre digo es nuestro petróleo, y representa una de las mayores fortalezas del país en momentos como este. Los destinos turísticos impulsan de manera directa e indirecta todos los demás sectores económicos con llegadas de visitantes, con consumos masivos, con la generación de empleos y con el aporte de divisas, entre otras bondades”, precisó.

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Hazoury subrayó que la región Este, que incluye importantes polos turísticos, entre ellos la Ciudad Destino Cap Cana, tiene la capacidad de unificar esfuerzos con el Estado y otros actores claves, para fortalecer la competitividad del país, mantener la confianza internacional y continuar posicionando a la República Dominicana como marca país, un destino resiliente y atractivo.

“Destinos como Cap Cana y todos los demás en el país, tenemos la responsabilidad de seguir impulsando el crecimiento de nuestra economía y creando un país resiliente y atractivo para toda la región y el mundo”, afirmó.

Asimismo, reiteró la disposición del sector privado de participar activamente en el diálogo nacional, aportando propuestas concretas que permitan sostener el crecimiento, proteger a los sectores más vulnerables y garantizar condiciones que favorezcan la inversión y la generación de oportunidades.

Hazoury concluyó señalando que la historia ha demostrado que la República Dominicana ha sabido responder con éxito a escenarios internacionales complejos cuando prevalece el interés colectivo, por lo que reiteró su llamado a trabajar de manera conjunta, con sentido de urgencia y compromiso nacional.

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