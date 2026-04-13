El presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, respaldó el llamado del presidente de la República, Luis Abinader, a tener un diálogo nacional con los distintos sectores productivos, sociales y políticos, con el fin de mitigar el impacto económico de la actual crisis global.
El empresario del turismo y la construcción dijo que la situación actual internacional exige que el país tome decisiones oportunas, mediante una coordinación efectiva y una visión compartida, frente a un escenario que desde ya ha comenzado a generar presiones en los costos, el consumo y la estabilidad de los mercados.
“En este momento, al igual que cuando el Covid-19 es preciso que los sectores estemos unificados, y que las alianzas público-privadas se fortalezcan, de manera que podamos enfrentar los efectos negativos que impacten la economía nacional”, agregó.
A su vez destacó el papel estratégico del turismo como uno de los principales motores de la economía dominicana y como un sector clave para sostener el dinamismo económico en tiempos de incertidumbre global.
“El turismo, como siempre digo es nuestro petróleo, y representa una de las mayores fortalezas del país en momentos como este. Los destinos turísticos impulsan de manera directa e indirecta todos los demás sectores económicos con llegadas de visitantes, con consumos masivos, con la generación de empleos y con el aporte de divisas, entre otras bondades”, precisó.
Hazoury subrayó que la región Este, que incluye importantes polos turísticos, entre ellos la Ciudad Destino Cap Cana, tiene la capacidad de unificar esfuerzos con el Estado y otros actores claves, para fortalecer la competitividad del país, mantener la confianza internacional y continuar posicionando a la República Dominicana como marca país, un destino resiliente y atractivo.
“Destinos como Cap Cana y todos los demás en el país, tenemos la responsabilidad de seguir impulsando el crecimiento de nuestra economía y creando un país resiliente y atractivo para toda la región y el mundo”, afirmó.
Asimismo, reiteró la disposición del sector privado de participar activamente en el diálogo nacional, aportando propuestas concretas que permitan sostener el crecimiento, proteger a los sectores más vulnerables y garantizar condiciones que favorezcan la inversión y la generación de oportunidades.
Hazoury concluyó señalando que la historia ha demostrado que la República Dominicana ha sabido responder con éxito a escenarios internacionales complejos cuando prevalece el interés colectivo, por lo que reiteró su llamado a trabajar de manera conjunta, con sentido de urgencia y compromiso nacional.
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