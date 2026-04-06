El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) expresaron su respaldo a la iniciativa del presidente Luis Abinader de promover un proceso de consultas y concertación con sectores productivos, políticos y sociales, en medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre económica.

En una declaración, el Conep afirmó que el llamado a la unidad nacional hecho por el mandatario es “oportuno y pertinente”, y reiteró la disposición del sector privado a trabajar de manera coordinada con el Gobierno para preservar la estabilidad y sostener el crecimiento.

El gremio empresarial sostuvo que la articulación de esfuerzos entre los distintos sectores sería clave para mitigar impactos y enfrentar un entorno global cada vez más incierto, al tiempo que destacó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos para atravesar este período.

Por su parte, la AIRD consideró “oportuna y necesaria” la decisión del jefe de Estado de impulsar un gran acuerdo nacional y sostuvo que, ante la volatilidad internacional, la concertación entre el Gobierno y el sector privado es el mecanismo más eficaz para preservar las perspectivas de crecimiento y reducir el impacto en las familias dominicanas.

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El gremio industrial indicó que participará activamente en el proceso de diálogo, aportando propuestas para fortalecer la competitividad y salvaguardar la actividad productiva nacional, según declaró su vicepresidente ejecutivo, Mario Pujols.

A ese respaldo se sumó Copardom, que apoyó la posición planteada por el presidente Abinader frente al actual escenario económico internacional y subrayó la importancia de fortalecer la articulación entre los sectores público y privado. En un comunicado, la organización señaló que el llamado a la unidad y a la acción coordinada resulta oportuno en un entorno global de incertidumbre y volatilidad, y consideró que la colaboración entre los actores económicos será determinante para preservar la estabilidad, impulsar la productividad y proteger el empleo.

Copardom reiteró, además, la disposición del sector empleador de continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades, promoviendo iniciativas orientadas a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y sostener el dinamismo de la economía nacional. También destacó que el país cuenta con bases económicas sólidas e institucionalidad para enfrentar los desafíos actuales, y remarcó el valor del diálogo permanente y la cooperación público-privada como herramientas para avanzar con resiliencia.

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