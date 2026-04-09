El Gobierno dominicano sostendrá este jueves 9 de abril, a las 5:00 de la tarde, una reunión con el sector privado en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía, con el propósito de avanzar hacia un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Al encuentro asistirán, por el Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Industria y Comercio, Víctor “Yayo” Lovaton; y el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Por el empresariado participará el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, según la agenda adelantada para la jornada.

La reunión había sido programada inicialmente para la tarde del miércoles 8 de abril, pero fue pospuesta por las lluvias que afectaron al Gran Santo Domingo, con inundaciones y daños reportados, lo que llevó a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias en servicios y horarios.

El diálogo forma parte de la ruta anunciada por el Poder Ejecutivo para procurar consensos con distintos sectores frente a un escenario internacional que amenaza con presionar costos y precios. El Conep, por su parte, ha respaldado la necesidad de coordinar esfuerzos para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar impactos.

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