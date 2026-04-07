La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) expresaron su respaldo al llamado del presidente Luis Abinader para la construcción de un gran acuerdo nacional, con el objetivo de enfrentar los desafíos derivados del contexto internacional y preservar la estabilidad económica del país.

Ambos gremios valoraron la convocatoria del Gobierno a un proceso de diálogo y concertación con sectores productivos, políticos y sociales, orientado a socializar medidas que contribuyan a sostener el crecimiento y mitigar los efectos de la crisis global sobre las familias dominicanas.

Asonahores: turismo y empleo ante un escenario de incertidumbre

Asonahores reiteró su disposición de participar activamente en los espacios de consulta anunciados y aportar propuestas concretas para preservar el crecimiento económico, la estabilidad del empleo, la confianza en la inversión y la competitividad del turismo, uno de los principales motores productivos del país.

“El turismo ha demostrado ser un sector resiliente y estratégico para la recuperación y el crecimiento económico del país. Por ello, consideramos fundamental fortalecer la articulación entre el sector público y privado para enfrentar con éxito los retos del entorno internacional”, expresó la entidad.

El gremio señaló que, en un escenario marcado por la incertidumbre global, incluyendo tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, resulta clave avanzar hacia consensos que garanticen estabilidad, competitividad y desarrollo sostenible.

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Adozona: exportaciones y empleo formal como ejes del acuerdo

De su lado, Adozona también valoró la convocatoria presidencial y destacó la importancia de fortalecer el diálogo y la articulación entre los distintos sectores para impulsar el desarrollo sostenible.

La presidenta de Adozona, Claudia Pellerano, afirmó que estas iniciativas representan una oportunidad para consolidar una visión compartida de nación, basada en la competitividad, la estabilidad y la generación de oportunidades.

“Desde el sector zonas francas respaldamos los espacios de concertación que permitan construir soluciones de largo plazo. La experiencia nos ha demostrado que la colaboración público-privada es clave para avanzar como país”, indicó.

Pellerano consideró que el acuerdo debe contemplar como prioridades el fortalecimiento del sector productivo, la promoción de las exportaciones y la generación de empleo formal. En ese sentido, destacó que “las zonas francas han sido un motor comprobado de crecimiento, aportando más del 50 % de las exportaciones nacionales y generando más de 200 mil empleos directos”.

Disposición a aportar propuestas

Tanto Asonahores como Adozona reafirmaron su compromiso de integrarse al proceso de concertación y contribuir con la experiencia de sus respectivos sectores, en áreas como inversión, competitividad, cadenas globales de valor y desarrollo territorial, en un momento en que el país busca proteger su dinamismo económico y fortalecer la confianza.

“Estamos listos para sumar a una visión de país que promueva la estabilidad, fortalezca la confianza y genere más oportunidades para todos los dominicanos”, concluyó Pellerano.

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