El Gobierno dominicano inició la tarde de este jueves 9 de abril una reunión con el sector empresarial en la sede del Ministerio de Hacienda y Economía, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global derivada del conflicto bélico en Medio Oriente y reducir su impacto en el costo de vida de las familias dominicanas.

Al encuentro asisten, por el Gobierno, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo – Yayo – Sanz Lovatón; y el ministro de Hacienda, Magín Díaz. Por el empresariado participa el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, según la agenda oficial.

En la reunión también están representadas organizaciones clave del sector privado, entre ellas la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Asociación de Comerciantes e Industriales, la Asociación de Industriales de la Región Norte, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, la Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas.

Asimismo, participan delegados de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, la Asociación Dominicana de Exportadores, la Asociación Dominicana de Zonas Francas y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, junto a representantes de la Confederación Dominicana de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, en un esfuerzo conjunto por consensuar medidas que amortigüen los efectos de la coyuntura internacional sobre la economía nacional.

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Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más