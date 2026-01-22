La Casa Dominicana, ubicada dentro del escenario de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, abrió sus puertas con la inauguración oficial y la cálida bienvenida del ministro de Turismo, David Collado.

Es una casa que impresiona a los ojos de quienes visitan la feria, pero que también hace sentir en casa a los dominicanos y turistas que se adentran en sus espacios.

Esta iniciativa, que recrea el patio tradicional del país, es un homenaje al legado cultural presente en zonas urbanas, semiurbanas, pueblos del sur y comunidades costeras. Su arquitectura, con influencias coloniales españolas, se adapta al clima tropical y a los materiales locales.

Entre los elementos que la distinguen destacan los colores azul, blanco y turquesa, que representan la identidad caribeña, así como sus ventanas amplias y galerías que invitan a recorrer cada detalle.

Durante la inauguración, David Collado expresó el honor de estar allí y destacó cómo la Casa Dominicana conjuga los productos de la marca país: café Santo Domingo, cacao, ron, cigarros y el tradicional sancocho.

David Collado inauguró la Casa Dominicana Don Frank Rainieri en FITUR 2026, un lugar que combina tradición, identidad y la historia del turismo en República Dominicana. (Foto: Nicole Collado)

“En esta casa, las paredes también cuentan la historia y la evolución del turismo de República Dominicana, que inició de manera internacional en Bávaro, Punta Cana, con un señor que creyó en construir en medio de la nada”, dijo el ministro, mientras relataba la historia de éxito de Frank Rainieri.

Agregó que hoy es muy fácil hablar de Bávaro, Punta Cana, pero en aquellos tiempos Rainieri comenzó haciendo una pista en medio de la nada, con el sueño de convertir este lugar en un destino turístico de República Dominicana.

“Hoy quiero honrar a quien honor merece. Los seres humanos olvidamos muy fácil, criticamos muy fácil y muchas veces no valoramos una trayectoria de 50 años creando una marca país como Punta Cana y abriéndole la puerta a más de 50 mil habitaciones de hoteles que están en esta provincia y que están representadas en la feria”.

David Collado.

Bajo los rayos del sol, que complementaban el ambiente, el ministro continuó: “Por eso la Casa Dominicana lleva su nombre. Es un gesto para defender un legado, que quede en manos de los jóvenes y emprendedores, para que tengan el derecho de soñar, innovar y seguir construyendo”.

La Casa Dominicana Don Frank Rainieri estaba completa: sus hijos, quienes lo acompañaban, estuvieron presentes para presenciar el momento. Paola Rainieri, quien se dirigió a los presentes, comentó que la casita recreada le recuerda los inicios de La Otra Banda, un pueblito que conecta todavía con Punta Cana, aunque actualmente la zona ha cambiado mucho por el desarrollo y crecimiento.

“Era justo ese espíritu y estilo del pueblito, la casita de madera pintada de azul y blanco. Al llegar y verla, me recordó aquellos comienzos hace más de 55 años. Hoy tiene un cambio muy grande y es grato ver la importancia del turismo en el país, en todos los sectores, tanto económico como social”, señaló Paola.

Detalles que enamoran

Además del diseño arquitectónico, la Casa Dominicana cuenta con un patio con mata de plátanos y una simulación de playa con arena blanca y mar color turquesa. La sala muestra una verdadera explosión de elementos que reflejan la historia y evolución de Punta Cana como destino turístico. Entre ellos destacan las sillas de palo, mecedoras, música criolla y bailarinas, que completan la experiencia sensorial de quienes recorren la casa.