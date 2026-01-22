Como parte de la Feria Internacional de Turismo (FITUR, 2026), que se celebra en Madrid, la Asociación Dominicana de Parques y Excursiones Turísticas (ADOPETUR) y la Asociación de Tour Operadores Receptivos de la República Dominicana (OPETUR) otorgaron un reconocimiento al ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, por su liderazgo y su destacada contribución al fortalecimiento y posicionamiento del turismo dominicano en los mercados internacionales.

La distinción fue concedida como muestra de reconocimiento a la visión estratégica, el compromiso institucional y los resultados alcanzados durante su gestión, especialmente en los procesos de recuperación, crecimiento sostenido y diversificación de la oferta turística nacional.

Durante el acto, directivos de ambas asociaciones resaltaron el impacto positivo de las políticas impulsadas desde el Ministerio de Turismo, destacando el fortalecimiento de la marca país, la apertura de nuevos mercados emisores y la articulación efectiva entre el sector público y los actores privados de la cadena de valor turística, incluyendo los medios especializados del sector.

Al recibir el reconocimiento, el ministro David Collado expresó su agradecimiento y reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con los distintos gremios y organizaciones del sector, subrayando el valor estratégico de la oferta complementaria y el rol de los tour operadores receptivos en la proyección internacional del destino República Dominicana.

“Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de seguir impulsando una industria turística sólida, sostenible e inclusiva, capaz de generar oportunidades, empleo y bienestar para todos los dominicanos”.

David Collado

La entrega de este reconocimiento en el marco de FITUR reafirma el respaldo de ADOPETUR y OPETUR a las iniciativas orientadas al desarrollo integral del turismo dominicano y fortalece los lazos de cooperación entre el sector público, el sector privado y los mercados internacionales.

