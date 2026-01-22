México participó por primera vez como “País socio” en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con una apuesta ambiciosa: poner en primer plano la riqueza turística y cultural de sus 32 estados a través del pabellón más grande del evento.

El país presentó oficialmente su stand con el objetivo de atraer la atención de profesionales y visitantes hacia la diversidad de su territorio, destacando experiencias que van desde la tradición cultural hasta sus atractivos naturales y gastronómicos.

Durante la inauguración, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó el espíritu del país bajo el lema “México está de moda”, invitando al público internacional a descubrir un destino lleno de colores, conocimientos y sabores a lo largo de 2026.

México aterriza en Madrid con una programación amplia de actividades repartidas por diferentes puntos de la ciudad y con una presencia destacada a lo largo del recinto ferial.

Donde dispone de un pabellón principal de 1.780 metros cuadrados y un espacio adicional de 560 metros cuadrados en el área central de FITUR. El objetivo es posicionarse como uno de los cinco países más visitados del mundo al cierre de 2026.

La propuesta mexicana apuesta por una experiencia sensorial e interactiva para el público, que incluye degustaciones de su gastronomía y bebidas típicas, así como atracciones innovadoras como simuladores de Fórmula 1 y experiencias inmersivas que recrean descensos por ríos emblemáticos del país.

Además, el Pabellón de México en FITUR 2026 cuenta con un espacio especial dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se destacan las tres ciudades sede en el país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Esta zona busca posicionar a México como destino de turismo deportivo y aprovechar el impacto internacional del Mundial, un evento que compartirá como país anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, y que se espera atraiga a más de 5.5 millones de visitantes entre el 11 de junio y el 19 de julio.