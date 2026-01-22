El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), el Gobierno de las Islas Baleares, la Asociación de Inversores de Ámbito Internacional (Inverotel) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) firmaron un convenio de colaboración orientado a fortalecer la Formación Técnico Profesional (FTP) en el ámbito del turismo y la hotelería, elevar la calidad del talento humano y contribuir al desarrollo sostenible del sector turístico dominicano.

El acuerdo, firmado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), se enmarca en la línea estratégica del Protocolo General suscrito el 25 de enero de 2024 entre la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Gobierno de la República Dominicana, y establece un marco de cooperación para la ejecución de programas formativos conjuntos, intercambio académico, movilidad profesional y realización de prácticas en entornos reales de trabajo.

En el marco de este convenio, el Gobierno de las Islas Baleares, a través del Consorcio Escuela de Hostelería de las Illes Balears, asume el compromiso de apoyar el fortalecimiento de la formación técnico profesional en la República Dominicana, aportando su experiencia en gestión turística, capacitación especializada y desarrollo del talento humano, así como asistencia técnica para la actualización curricular, la co-docencia y la transferencia de metodologías alineadas con estándares internacionales.

De igual manera, Inverotel respalda la iniciativa mediante su participación activa en la articulación entre la capacitación impartida por el Infotep y las demandas reales del sector hotelero, facilitando prácticas profesionales, intercambio de experiencias y el fortalecimiento de competencias clave para elevar la competitividad del mercado laboral turístico.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El director general del Infotep, Rafael Santos Badía, señaló que el convenio trasciende la firma de un documento y responde a una visión compartida de desarrollo sustentada en la cooperación internacional.

“Este acuerdo representa un paso firme en la consolidación de una alianza estratégica orientada a fortalecer la formación técnico profesional en el turismo, un sector clave para la República Dominicana. Apostamos a una capacitación alineada con estándares internacionales, conectada con el empleo real y con la productividad del país”, afirmó.

Asimismo, destacó que el Hotel Escuela Villa Suiza, en Sabana de la Mar, será el centro base del programa formativo, con el acompañamiento técnico y pedagógico de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares, lo que permitirá fortalecer las capacidades docentes y replicar el modelo en otras escuelas del Infotep.

El convenio contempla estancias formativas para instructores dominicanos en Baleares, prácticas internacionales, co-docencia, asesoramiento técnico, transferencia de conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Infotep para la gestión de escuelas de hostelería.

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, destacó la importancia del convenio como un paso clave para elevar la competitividad del sector. “Este acuerdo representa una oportunidad trascendental para seguir profesionalizando nuestro talento humano, alineando la formación técnica con las necesidades reales de la industria turística y con estándares internacionales que hoy demanda el mercado”, expresó.

Asimismo, resaltó además el impacto directo que tendrá esta alianza en el desarrollo sostenible del turismo dominicano.

"Desde Asonahores estamos comprometidos con el fortalecimiento del talento local. Esta colaboración permitirá que nuestros jóvenes accedan a formación de alto nivel, experiencias prácticas reales y mayores oportunidades de empleabilidad, lo que se traduce en un servicio turístico más competitivo y de mayor calidad para el país”, afirmó.

Para Inverotel y Asonahores, este acuerdo constituye un avance visible al consolidar su rol como articuladores entre la formación técnica y las necesidades reales de la industria. La alianza permitirá una integración efectiva de los programas formativos con los establecimientos hoteleros y turísticos afiliados, facilitando prácticas profesionales, inserción laboral y el desarrollo de competencias alineadas con estándares internacionales, lo que impactará directamente en la calidad del servicio, la productividad, la innovación y la sostenibilidad del destino República Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más