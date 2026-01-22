El stand de República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 llevó un pedazo de la gastronomía local, ofreciendo degustaciones de platos típicos como el chacá, el buche perico y el salpicón del pescador, entre otros.
En el espacio llamado “Sabor a paraíso”, el país brindó a los visitantes diferentes propuestas culinarias preparadas por la chef Nathaly Ramírez, quien ganó la segunda edición de MasterChef República Dominicana.
En el primer día de la feria se degustó salpicón del pescador, una especie de ceviche de langostinos acompañado de tostones. También ofrecieron chacá, un postre a base de maíz y leche condensada, típico de la región sur.
Este jueves, segundo día de Fitur, los platos fueron el buche perico, una especie de caldo que contiene maíz y cerdo, un plato típico de la provincia Espaillat, y jalea de batata.
Este último es un postre cremoso que contiene batata y especias como el anís de estrella. La presentación de platos continuará toda la feria, la cual concluye este domingo 25 de enero, e incluirá otros platos como montadito de Boca Chica, palito de coco, asopao, jalao, canasticas y almíbar del campo.
Bebidas
Entre las degustaciones de bebidas se encuentran las icónicas dominicanas como el morir soñando. Esta bebida, realizada con jugo de naranja y leche, causó mucha sensación en el stand.
Además, ofrecieron cocteles como “Cabo del Sol” y “Mocajito”, a base de ron dominicano. El primero contiene también jugo de toronja, limón y especias.
Asimismo, se ofrecieron degustaciones de Café Santo Domingo, Chocolate Kah Kow y cerveza Canita.
Fitur 2026
Ayer miércoles inició otra entrega del Fitur, la feria turística que se realiza en Madrid y reúne a más de 160 países, incluyendo República Dominicana.
Este año el lema del país fue “Sabores del paraíso”, por lo que incluyeron en el espacio dominicano muestras de la gastronomía del país.
El stand se encuentra en el pabellón 3 de la feria junto a otros países de América como Puerto Rico, Paraguay, Venezuela y México, que es el país socio de esta edición.
