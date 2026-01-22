En el pabellón de América de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, un espacio permanece notablemente vacío: el stand de Haití. A pesar de haber sido anunciado por los organizadores como una de las naciones participantes en esta edición, la delegación de esta región no hizo acto de presencia.

De acuerdo con el embajador haitiano en España, Wooldy Edson Louidor, la comitiva del Ministerio de Turismo de Haití tenía programada su asistencia; sin embargo, no pudieron concretar el viaje debido a la “situación” política que atraviesa el país.

“Debido a la coyuntura política que tenemos, el Ministerio de Turismo de Haití no pudo participar, a pesar de tener toda la intención”, expresó Louidor.

Asimismo, el diplomático señaló que tanto el personal del ministerio como los productos que se exhibirían debían viajar directamente desde Haití.

Aclaró, además, que la embajada no tiene un rol ejecutor en el evento, sino que actúa únicamente como interlocutora.

La crisis en Haití

Según informes recientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el país enfrenta una emergencia humanitaria crítica, debido a que las bandas armadas controlan grandes extensiones del territorio y la violencia se ha extendido con rapidez, debilitando la capacidad del Estado para gobernar y garantizar servicios básicos.

El informe destaca que no se han celebrado elecciones presidenciales en una década y las necesidades humanitarias han alcanzado niveles sin precedentes, con millones de personas luchando diariamente por subsistir.

Sobre Fitur 2026

Fitur 2026 comenzó sus actividades este miércoles en el recinto ferial de IFEMA, Madrid, y se extenderá hasta el domingo 25 de enero.