Lopesan Hotel Group ha aprovechado la primera jornada de Fitur 2026 para destacar la puesta en marcha de una ambiciosa estrategia de crecimiento y diversificación. La hoja de ruta fijada para este 2026 sitúa al Grupo como un actor clave en el panorama turístico nacional e internacional, gracias a los proyectos de gran envergadura que está desarrollando en República Dominicana y en Madrid.

El grupo hotelero dio que la expansión en Punta Cana representa un hito para Lopesan, ya que está creando un nuevo ecosistema vacacional en Playa Bávaro, llamado a revolucionar las fórmulas convencionales de la hotelería que se ha venido operando hasta la fecha en el Caribe. Entre los meses de abril y mayo, está prevista la inauguración de un complejo que integra tres conceptos distintos bajo un mismo resort: el Caoba Lagoon Resort, dirigido a un público genérico Premium, el Serenity Bay Resort, para el segmento sólo adultos, y el Splash Cove Resort, para familias.

Esta nueva infraestructura aportará más de 1,000 habitaciones y contará con una oferta complementaria única que incluye un parque acuático, siete restaurantes temáticos, un centro de convenciones para más de 2.000 personas y elementos paisajísticos de vanguardia como cenotes artificiales y piscinas que emulan la orografía dominicana.

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, ha señalado que “el crecimiento de la compañía se aleja de los modelos convencionales de las grandes hoteleras que cotizan en bolsa, ya que Lopesan apuesta por un diseño personal y artesanal en el que la propiedad se involucra directamente en cada detalle, desde el concepto hasta los acabados de la obra y la decoración de los espacios”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los consejeros delegados de Lopesan Hotel Group, Francisco López y Diego López, fueron los encargados de ofrecer los detalles del proyecto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; acompañado por la concejala de presidencia, Elena Álamo, y el concejal de Deportes, Ramón Suárez. La corporación municipal se interesó también por la evolución del Hotel Miguel Ángel de Madrid.

Ramón Suárez, Elena Álamo, Diego López, Marco Aurelio Pérez, Francisco López

Hotel Miguel Ángel

Lopesan Hotel Group se prepara para un cambio de paradigma en su cartera de activos con la apertura del Hotel Miguel Ángel en Madrid, que está prevista para finales de año. Se trata de un paso estratégico hacia la entrada definitiva de la marca en el segmento urbano de gran lujo, que llega para complementar la ya consolidada presencia de Lopesan en Alemania y Austria, donde el Grupo gestiona siete hoteles y tres clínicas.

Según explicó el director general, “la experiencia en el mercado alemán ha permitido a la empresa desarrollar la versatilidad necesaria para operar con éxito en entornos que van desde los hoteles de nieve hasta establecimientos deportivos y de bienestar”. Por este motivo, “el desembargo en Madrid está avalado por la enorme experiencia de Lopesan en los más variados escenarios de la industria turística a nivel global”.

Los consejeros delegados del Grupo Lopesan, Francisco López y Diego López, junto con el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, y el director corporativo de Alojamiento, Alimentación y Bebida, Ignacio Bernaldo de Quirós, presentaron al equipo comercial desplazado a Fitur a la nueva directora del Hotel Miguel Ángel, Nayra González.

Constitución de la alianza para el turismo regenerativo de las Islas Canarias

En el marco de Fitur, Lopesan Hotel Group suscribió el documento de constitución de la Comisión de la Alianza para el Turismo Regenerativo de las Islas Canarias. Se trata de un grupo de trabajo de alto nivel, impulsado por el Gobierno de Canarias junto al sector privado, que tiene como misión fundamental transformar el modelo turístico en un motor que contribuya activamente a la regeneración social y ambiental del archipiélago.

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, fue el encargado de firmar el Memorando de Entendimiento (MOU), que establece un marco de colaboración, que se extenderá hasta mayo de 2026, para desarrollar proyectos tangibles y medibles que den respuesta a la presión sobre los ecosistemas y a la pérdida de biodiversidad, a través del Proyecto de Turismo Regenerativo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más