Docentes de San Juan de la Maguana expresaron su inconformidad ante las fallas tecnológicas registradas en la evaluación de desempeño docente, señalando deficiencias en la planificación y comunicación por parte del Ministerio de Educación.

Los educadores indicaron que recibieron informaciones oficiales de manera tardía, incluso en horas de la madrugada, lo que calificaron como imprudente debido a que muchos debían presentarse temprano al día siguiente para participar en el proceso.

Esta situación, aseguran, afectó su organización personal y profesional, especialmente a quienes debían trasladarse desde comunidades rurales.

¿Y cuándo serán notificados los docentes?

Además, denunciaron que aún no han sido notificados sobre cuándo deberán tomar la evaluación, lo que incrementa la incertidumbre y dificulta su planificación. Esta falta de claridad, afirmaron, agrava el desorden que ya perciben en el proceso.

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Especialmente, tal como se informó, aún no han recibido un correo electrónico que les explique cuándo corresponde la evaluación en las aulas, y en que espacio -virtual o no virtual- deben entregar sus planificaciones.

Asimismo, criticaron la falta de información oportuna, destacando que la incertidumbre generada impacta directamente en la preparación para la evaluación. Aunque afirmaron que el docente está acostumbrado a ser evaluado y preparado para ello, insistieron en que las condiciones del proceso no han sido las más adecuadas.

En ese sentido, manifestaron que no existe una confianza plena en la evaluación, debido a lo que consideran improvisaciones, cambios de etapas sin concluir otras y modificaciones en la metodología, como el paso de exámenes a observaciones en el aula. Estos ajustes, explicaron, generan inseguridad y dudas sobre la efectividad del proceso.

Los maestros y las maestras, que contactaron a Acento.com.do y prefieren no identificarse por temor a represalías, también resaltaron el impacto emocional y laboral que ha provocado la situación, indicando que el proceso ha incrementado los niveles de estrés.

Señalaron que, además de la evaluación, deben cumplir con múltiples responsabilidades, como la planificación de clases, atención a estudiantes con bajo rendimiento, manejo de situaciones familiares complejas y el registro de calificaciones.

Advirtieron que estas fallas podrían afectar la calidad del sistema educativo, al considerar que las autoridades deben actuar con el mismo nivel de planificación que exigen al personal docente.

En ese contexto, sugirieron que una mejor organización, como la implementación de evaluaciones por regiones, podría evitar la saturación del sistema tecnológico.

Finalmente, hicieron un llamado a fortalecer la planificación a largo plazo en las políticas públicas, especialmente en el ámbito educativo, al considerar que la improvisación a gran escala compromete el desarrollo y la estabilidad del sistema educativo nacional.

Posponen evaluación docente

El pasado martes la Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó que la convocatoria programada para hoy queda sin efecto para los docentes del nivel Secundario, coordinadores pedagógicos y orientadores. La medida responde a la necesidad de realizar ajustes y labores de mantenimiento en la plataforma tecnológica que soporta la quinta etapa del proceso evaluativo.

Comisión Nacional Rectora y Ejecutiva de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD)

La medida fue consensuada entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana, la Asociación Dominicana de Profesores y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, con el objetivo de mejorar la estabilidad del sistema y garantizar condiciones más confiables para la evaluación.

El origen de esta decisión se remonta al lunes 20 de abril, cuando la plataforma digital presentó fallas desde el inicio de la jornada. La situación provocó retrasos en los 123 centros habilitados en todo el país, donde estaban convocados alrededor de 115,000 docentes.

Durante ese día, profesores y profesoras reportaron múltiples inconvenientes: desde dificultades para ingresar al sistema hasta interrupciones inesperadas que impedían completar la prueba. A esto se sumaron problemas de conectividad en distintas zonas, lo que agravó aún más el panorama.

La Evaluación de Desempeño Docente 2025-2026 es un mecanismo diseñado para medir el ejercicio profesional del magisterio, detectar oportunidades de mejora y fortalecer las políticas de capacitación continua dentro del sistema educativo.

Reacción de la ADP ante el colapso

Por su parte, la Asociación Dominicana de Profesores responsabilizó al Minerd por el colapso de la plataforma, argumentando que no se realizaron pruebas suficientes para soportar la alta demanda simultánea.

El vocero del gremio, Menegildo de la Rosa, calificó lo ocurrido como una muestra de deficiencias en la planificación y advirtió sobre las limitaciones de acceso a internet en varias regiones. Aun así, indicó que las partes acordaron reprogramar la evaluación en el menor tiempo posible.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más