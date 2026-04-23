La Policía Nacional informó el arresto de un hombre vinculado al asesinato de su hija, una infante cuyo cuerpo fue encontrado en una cañada del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, hecho que ha generado profunda consternación en la sociedad.
El detenido es Rosi Alfredo Mota Almonte, alias “El Locón Break”, quien fue apresado en cumplimiento de la orden judicial 2026-AJ0032-323, emitida por autoridad competente, como parte del proceso investigativo en curso.
La información fue ofrecida por el vocero policial, Diego Pesqueira, quien dijo que la institución policial expresa su pesar ante la pérdida de la menor Ruth Angélica Mota, al tiempo que reitera su compromiso de esclarecer las circunstancias de este hecho.
El vocero policial precisó que, debido a la sensibilidad del caso y en resguardo de la integridad de la investigación, los detalles relacionados con las evidencias y circunstancias serán presentados por el Ministerio Público en la etapa procesal correspondiente, durante la solicitud de medida de coerción.
Asimismo, indicó que la orden de arresto fue emitida a partir de la existencia de indicios que vinculan al detenido con el hecho, correspondiendo al Ministerio Público la responsabilidad de sustentar la acusación ante los tribunales.
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