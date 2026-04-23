El escenario de la inspección
Hallazgos críticos: trazabilidad y reenvasado
La inspección de la Dirección de Vigilancia Sanitaria constató prácticas que comprometen la seguridad de los pacientes:
- Manipulación y re-envasado: Se verificó que los medicamentos y suplementos eran fraccionados y dispensados sin su presentación original. Estas prácticas de re-envasado impiden garantizar la trazabilidad de los productos, ya que se pierde el rastro de su origen, lote y fecha de vencimiento.
- Falta de documentación: Gran parte de los productos provenían de donaciones y adquisiciones directas sin contar con los registros regulatorios exigidos que verifiquen su procedencia legal.
Resultados de Laboratorio: fallas de calidad
El Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano analizó las muestras retiradas, arrojando resultados preocupantes sobre la eficacia de los productos:
- Suplementos de Aminoácidos: Las pruebas de laboratorio evidenciaron que las tabletas no se desintegran, lo que invalida su efectividad terapéutica.
- Complejo B: Mientras que algunos productos de Complejo B en tableta resultaron conforme "No conforme" en componentes esenciales como Niacinamida, Piridoxina, Riboflavina y Tiamina.
El marco legal y posibles sanciones
Medidas inmediatas
- Cese inmediato: Se ordenó detener de inmediato la manipulación, re-envasado y etiquetado de productos sujetos a regulación sanitaria en el consultorio.
- Verificación de productos: Antes de cualquier prescripción, el consultorio debe asegurar que los productos cuenten con registro sanitario, lote y fecha de vencimiento vigentes para mitigar riesgos terapéuticos.
- Canalización de donaciones: Las ayudas sanitarias deben gestionarse exclusivamente a través de los mecanismos oficiales establecidos por el Estado dominicano para prevenir la circulación de productos ilícitos o falsificados.
El informe señala que DIGEMAPS mantiene una investigación abierta para determinar las sanciones definitivas en estricto apego al debido proceso administrativo.
Compartir esta nota