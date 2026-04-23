Tras una denuncia presentada en el programa "Nuria Investigación Periodística", la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) realizó una inspección técnica que reveló múltiples violaciones a las normativas sanitarias en el consultorio del Dr. José Ernesto Fadul. La investigación se centró en la prescripción y despacho de suplementos a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sin los permisos correspondiente. 

El escenario de la inspección

El operativo se llevó a cabo el 6 de marzo de 2026 en el consultorio ubicado en la Plaza Bella Terra, Santiago de los Caballeros. Durante la visita, el doctor Fadul admitió el uso de Vitaminas de Complejo B y Aminoácidos, alegando que estos son donados o comprados por él para ser entregados de forma gratuita a sus pacientes. 

 Hallazgos críticos: trazabilidad y reenvasado

La inspección de la Dirección de Vigilancia Sanitaria constató prácticas que comprometen la seguridad de los pacientes:

  • Manipulación y re-envasado: Se verificó que los medicamentos y suplementos eran fraccionados y dispensados sin su presentación original. Estas prácticas de re-envasado impiden garantizar la trazabilidad de los productos, ya que se pierde el rastro de su origen, lote y fecha de vencimiento.
  • Falta de documentación: Gran parte de los productos provenían de donaciones y adquisiciones directas sin contar con los registros regulatorios exigidos que verifiquen su procedencia legal. 

Resultados de Laboratorio: fallas de calidad

El Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano analizó las muestras retiradas, arrojando resultados preocupantes sobre la eficacia de los productos:

  • Suplementos de Aminoácidos: Las pruebas de laboratorio evidenciaron que las tabletas no se desintegran, lo que invalida su efectividad terapéutica. 
  • Complejo B: Mientras que algunos productos de Complejo B en tableta resultaron conforme "No conforme" en componentes esenciales como Niacinamida, Piridoxina, Riboflavina y Tiamina.

El marco legal y posibles sanciones 

DIGEMAPS determinó que el doctor Fadul ha incurrido en incumplimientos normativos severos bajo el Decreto 246-06 y la Ley General de Salud 42-01, debido a la incompatibilidad de funciones, ya que  la ley establece que el ejercicio clínico de la medicina es incompatible con el ejercicio profesional farmacéutico dentro de un consultorio, prohibiendo la comercialización o despacho de medicamentos en estos espacios para evitar conflictos de interés. 
También, infracciones administrativas determinadas por la falta de trazabilidad y el manejo irregular de fármacos se consideran indicios de infracciones que pueden dar lugar a multas, clausura del establecimiento o suspensión de habilitaciones. 


Medidas inmediatas

Ante la gravedad de los hechos, la autoridad sanitaria ha dictado las siguientes acciones:
  1. Cese inmediato: Se ordenó detener de inmediato la manipulación, re-envasado y etiquetado de productos sujetos a regulación sanitaria en el consultorio.
  2. Verificación de productos: Antes de cualquier prescripción, el consultorio debe asegurar que los productos cuenten con registro sanitario, lote y fecha de vencimiento vigentes para mitigar riesgos terapéuticos. 
  3. Canalización de donaciones: Las ayudas sanitarias deben gestionarse exclusivamente a través de los mecanismos oficiales establecidos por el Estado dominicano para prevenir la circulación de productos ilícitos o falsificados.

El informe señala que DIGEMAPS mantiene una investigación abierta para determinar las sanciones definitivas en estricto apego al debido proceso administrativo. 

EN ESTA NOTA

DIGEMAPS Doctor Fadul Nuria Investigación Periodística

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más