El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que la tasa de abandono escolar en el nivel secundario pasó de 6.3 % en 2020–2021 a 5.7 % en 2024–2025, reflejando una mejora en la capacidad del sistema para sostener la permanencia de los estudiantes dentro del año escolar.

El Minerd subrayó que este comportamiento responde a una estrategia que prioriza intervenciones sobre los factores que inciden en el abandono, y que son reforzadas a través de la Hoja de Ruta.

El ministro Luis Miguel De Camps prioriza la retención escolar como uno de los ejes centrales de la política educativa, con acciones orientadas a ampliar oportunidades, mejorar la calidad y fortalecer el acompañamiento a lo largo de todo el proceso formativo.

Mayor promoción en Secundaria refleja trayectorias más estables y menor rezago educativo

Este comportamiento observa en paralelo con un fortalecimiento progresivo de las tasas de promoción en el nivel secundario.

Se evidencia que cada vez más estudiantes no solo permanecen en el sistema, sino que avanzan de grado de manera continua.

Este incremento en la promoción constituye un indicador clave de eficiencia interna.

Refleja trayectorias educativas más estables.

Indica menores niveles de rezago.

En ese marco, se ha fortalecido la educación técnico-profesional y de artes, ampliando su cobertura y transformándose en una alternativa que conecta la escuela con oportunidades de inserción laboral.

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Igualmente, se ha puesto en marcha la iniciativa secundaria avanza, orientada a mejorar la calidad, equidad y pertinencia en el nivel secundario, al tiempo que fortalece el ingreso, la permanencia y la reinserción de estudiantes entre 12 y 17 años.

Además, se ha impulsado la campaña “Yo elijo aprender” una iniciativa orientada a promover la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas que no han completado su formación académica.

El programa articula acciones en la mejora de la enseñanza, el acompañamiento pedagógico, la gestión institucional y el uso de sistemas de información para el seguimiento de los estudiantes.

Los pilares que orientan su Hoja de Ruta de mejora continua son:

Calidad del aprendizaje: C on foco en resultados medibles en lectura, escritura y matemáticas.

on foco en resultados medibles en lectura, escritura y matemáticas. Valoración del magisterio: F ormación, evaluación y reconocimiento salarial de los docentes.

ormación, evaluación y reconocimiento salarial de los docentes. Educación digital: I ntegración de tecnología y pensamiento computacional en el currículo.

ntegración de tecnología y pensamiento computacional en el currículo. Educación inclusiva: G arantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad.

arantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad. Gestión transparente y eficiente: U so responsable de los recursos públicos destinados al sector.

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