El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que la tasa de abandono escolar en el nivel secundario pasó de 6.3 % en 2020–2021 a 5.7 % en 2024–2025, reflejando una mejora en la capacidad del sistema para sostener la permanencia de los estudiantes dentro del año escolar.

El Minerd subrayó que este comportamiento responde a una estrategia que prioriza intervenciones sobre los factores que inciden en el abandono, y que son reforzadas a través de la Hoja de Ruta.

El ministro Luis Miguel De Camps prioriza la retención escolar como uno de los ejes centrales de la política educativa, con acciones orientadas a ampliar oportunidades, mejorar la calidad y fortalecer el acompañamiento a lo largo de todo el proceso formativo.

Mayor promoción en Secundaria refleja trayectorias más estables y menor rezago educativo

  • Este comportamiento observa en paralelo con un fortalecimiento progresivo de las tasas de promoción en el nivel secundario.
  • Se evidencia que cada vez más estudiantes no solo permanecen en el sistema, sino que avanzan de grado de manera continua.
  • Este incremento en la promoción constituye un indicador clave de eficiencia interna.
  • Refleja trayectorias educativas más estables.
  • Indica menores niveles de rezago.

En ese marco, se ha fortalecido la educación técnico-profesional y de artes, ampliando su cobertura y transformándose en una alternativa que conecta la escuela con oportunidades de inserción laboral.

Igualmente, se ha puesto en marcha la iniciativa secundaria avanza, orientada a mejorar la calidad, equidad y pertinencia en el nivel secundario, al tiempo que fortalece el ingreso, la permanencia y la reinserción de estudiantes entre 12 y 17 años.

Además, se ha impulsado la campaña “Yo elijo aprender” una iniciativa orientada a promover la inclusión educativa de personas jóvenes y adultas que no han completado su formación académica.

El programa articula acciones en la mejora de la enseñanza, el acompañamiento pedagógico, la gestión institucional y el uso de sistemas de información para el seguimiento de los estudiantes.

Los pilares que orientan su Hoja de Ruta de mejora continua son:

  • Calidad del aprendizaje: Con foco en resultados medibles en lectura, escritura y matemáticas.
  • Valoración del magisterio: Formación, evaluación y reconocimiento salarial de los docentes.
  • Educación digital: Integración de tecnología y pensamiento computacional en el currículo.
  • Educación inclusiva: Garantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad.
  • Gestión transparente y eficiente: Uso responsable de los recursos públicos destinados al sector.

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https://acento.com.do/actualidad/quien-es-luis-miguel-de-camps-y-como-enfrenta-el-desafio-de-la-evaluacion-docente-9662323.html Luis Miguel De Camps minerd

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