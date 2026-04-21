Las fallas en la plataforma del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) han provocado retrasos, suspensiones y un ambiente de frustración entre los docentes que participan en la evaluación docente a nivel nacional.

Sede del Minerd.

Profesores denunciaron que los problemas técnicos han ralentizado significativamente el proceso de evaluación, obligando a reprogramaciones constantes.

Ya tenemos dos días de atraso y no sabemos si se moverá para el viernes o la próxima semana, expresó uno de los afectados.

La situación se agravó con la suspensión de la evaluación correspondiente al nivel secundario, luego de que la plataforma presentara una lentitud extrema que impedía completar las pruebas. Según reportes, algunos docentes tardaban hasta cinco minutos en responder una sola pregunta.

El colapso del sistema se originó el lunes 20 de abril, cuando miles de maestros reportaron dificultades para acceder o finalizar el examen, que en muchos casos se cerraba de manera inesperada, afectando el desarrollo de la evaluación docente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

ADP responsabiliza al Minerd

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) culpó al Ministerio de Educación por el colapso de la plataforma, alegando falta de planificación y previsión.

“El gremio califica como una falta de planificación del Ministerio el colapso de la quinta etapa de la evaluación de desempeño docente”, afirmó Menegildo de la Rosa, secretario de Comunicaciones del comité ejecutivo.

Indicó que no se realizaron las pruebas necesarias al sistema que debía soportar la conexión simultánea de miles de docentes, lo que terminó afectando la evaluación.

Asimismo, advirtió que las autoridades estaban conscientes de las limitaciones de conectividad en distintas zonas del país, especialmente en regiones del sur y la frontera, lo que debió tomarse en cuenta antes de implementar la plataforma.

Propuestas y soluciones

La ADP informó que llegó a un acuerdo con el Ministerio para reiniciar en el menor tiempo posible la quinta etapa de la evaluación docente, mientras se realizan ajustes técnicos.

Entre las propuestas, plantearon que la quinta y sexta etapa del proceso se desarrollen de manera simultánea. Esta última incluye la observación en aula, que impacta a más del 50 % del magisterio.

¿Hay clases el día que evalúan a los docentes ?

Pese a los inconvenientes en la evaluación, los centros educativos continúan operando con normalidad. Cuando un docente debe ausentarse para participar en el proceso, es sustituido por otro maestro para garantizar la continuidad de la docencia.

El mal funcionamiento de la plataforma ha generado malestar entre los educadores, quienes aseguran haber hecho grandes esfuerzos para cumplir con la evaluación docente.

Algunos se prepararon durante días, sacrificando horas de descanso, solo para encontrar la prueba suspendida al llegar a sus centros asignados.

Un docente relató que salió desde la madrugada para presentarse a la evaluación y, tras enfrentar tráfico y dificultades logísticas, recibió la noticia de la cancelación, lo que calificó como frustrante.

Además de los problemas técnicos, los profesores criticaron la falta de coordinación, logística y planificación, señalando que, por la magnitud del proceso, era previsible una situación como esta si no se tomaban las medidas adecuadas.

Reprogramación del proceso

Las autoridades informaron que los docentes afectados deberán repetir la evaluación docente el próximo 24 de abril, mientras continúan los trabajos para estabilizar la plataforma.

El Ministerio de Educación aseguró que equipos técnicos trabajan de manera continua para corregir las fallas y evitar nuevos inconvenientes en el proceso de evaluación.

Importancia del proceso

La evaluación docente forma parte del Ejercicio de Rendimiento Profesional, considerado clave para medir las competencias del magisterio y fortalecer la calidad educativa en el país.

Pese a las fallas en la plataforma, las autoridades reiteraron que ningún maestro será perjudicado por problemas técnicos ajenos a su desempeño.

Leer más en Acento

Posponen evaluación docente para nivel Secundario tras colapso de plataforma

Colapso del internet del Minerd frena la evaluación de desempeño, según la ADP

“Se frisa la prueba”: docentes denuncian caos y fallas de la plataforma en evaluación de desempeño

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más