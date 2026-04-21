Muertes de dos jóvenes en Santiago generan reclamos de justicia ante lentitud de investigaciones

Las muertes de dos jóvenes en hechos separados han generado preocupación en la provincia Santiago, mientras familiares denuncian falta de respuestas y exigen mayor celeridad en las investigaciones por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Ambos casos han captado la atención pública, incluyendo llamados a justicia y ofrecimientos de recompensas para dar con uno de los principales sospechosos.

Caso clínica Diosa

El 26 de marzo, familiares de Ángela Geraldine Hernández Rodríguez, de 32 años, denunciaron que la joven falleció durante una cirugía estética en la clínica Diosa, ubicada en el sector Jardines Metropolitanos.

Los parientes aseguraron que se trató de una presunta mala práctica médica y exigieron que el caso sea investigado y llevado ante los tribunales. También afirmaron que no sería la primera vez que ocurre una situación similar en ese centro.

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Indicaron además que, al llegar al lugar, observaron un aviso que advertía que el establecimiento estaba clausurado, pese a lo cual se realizó el procedimiento quirúrgico.

El 27 de marzo, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, confirmó que el centro había sido clausurado y que solo estaba habilitado para consultas. Previamente, el Ministerio Público había dispuesto su cierre por violaciones a la Ley General de Salud 42-01.

El 7 de abril, el abogado Pedro Domínguez Brito, representante de la familia, formalizó una querella contra los médicos Óscar Polanco, Eriberto Liranzo, Sindy Jiménez Camacho y la colaboradora Cary Peña.

Domínguez Brito sostuvo que existen elementos que apuntan a negligencia médica y recordó que el médico Óscar Polanco ha enfrentado procesos judiciales anteriores, incluyendo casos en la clínica Ideamec en 2015, vinculados a las muertes de María de los Ángeles Martínez Rodríguez, de 39 años, y Ely Peña, de 24.

De su lado, el abogado del centro, Pantaleón Mieses Reynoso, aseguró que la clínica estaba habilitada para el procedimiento y negó que haya existido mala práctica.

Hasta la fecha, no se han informado acciones concretas por parte de las autoridades. El proceso se mantiene bajo reserva, mientras familiares denuncian que aún no se ha entregado el resultado de la autopsia.

Caso Sabana Iglesia

El 29 de marzo, las autoridades reportaron la muerte de Yulendy Carolina Frías De León, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia en una vivienda incendiada, próximo al Ayuntamiento de Sabana Iglesia.

Aunque los primeros reportes apuntaron a un homicidio, hasta el momento no se ha ofrecido un informe definitivo. La familia de la víctima continúa exigiendo justicia.

Días después, la Policía Nacional difundió la imagen de Víctor González Martínez, de 31 años, identificado como principal sospechoso del caso.

Según informaciones de regidores locales, el individuo era un recién llegado al municipio y ocupaba un puesto en el ayuntamiento.

En medio de la búsqueda, ciudadanos han ofrecido recompensas que oscilan entre RD$300,000 y RD$500,000 por información que permita localizar al sospechoso.

La muerte de Frías De León motivó una marcha el 7 de abril en Sabana Iglesia, inicialmente convocada para exigir justicia. Sin embargo, la manifestación derivó en reclamos vinculados a la presencia de migrantes haitianos en la zona, ante la creencia de que el sospechoso es de esa nacionalidad.

Fuentes locales señalan que la comunidad se encuentra dividida entre quienes exigen la salida de migrantes en condición irregular y quienes plantean medidas más amplias, mientras persiste la demanda de esclarecimiento del crimen.

Las autoridades no han ofrecido nuevas informaciones sobre el avance de las investigaciones en ninguno de los dos casos.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más