Primero, lo básico: ¿Qué es un seguro paramétrico o automático?

Olvídate de los seguros tradicionales donde hay que llamar a una empresa, esperar a que venga un inspector, llenar formularios y rezar para que aprueben el reclamo semanas después. Un seguro paramétrico, que también se le llama automático, funciona diferente: paga de forma automática cuando se cumple una condición medible, como la cantidad de lluvia caída, la velocidad del viento de un huracán, la magnitud de un terremoto o la temperatura de una ola de calor.

El proyecto piloto anunciado por Supérate solo incluye estos pagos automáticos en casos de lluvias y huracanes, para 3,030 hogares de Puerto Plata y Santo Domingo Norte, sin que la familia tenga que hacer un solo trámite.

Un ejemplo para explicar este seguro automático

Al estudiar los seguros paramétricos de varias compañías a nivel mundial podemos recrear que este seguro se activará ante situaciones como: "Si en tu zona caen más de 80 milímetros de lluvia en 24 horas, te depositamos dinero".

Entonces, cuando los aparatos meteorológicos confirman que eso ocurrió, el pago se activa solo. No hará falta que se acuda a ninguna oficina. Para este tipo de seguro, de acuerdo a la media mundial, no hará falta que presente fotos de los daños. Ni esperar. "El dinero llega cuando más se necesita: justo después del desastre", ha indicado en su presentación la directora general de Supérate, Mayra Jiménez.

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Seguro tradicional Seguro paramétrico Hay que demostrar el daño Paga cuando se cumple una condición medible Requiere inspección y trámites Pago automático, sin papeles Puede tardar semanas o meses El dinero llega de inmediato Sujeto a interpretación del ajustador Basado en datos objetivos (lluvia, viento, sismo) ¿A quiénes beneficia en República Dominicana el seguro automático? El Gobierno dominicano, a través del programa Supérate, presentó esta semana el primer esquema de seguros paramétricos del país —y de toda América Latina— dirigido a familias vulnerables. En su fase inicial, cubrirá a 3,030 hogares distribuidos en: Puerto Plata

Santo Domingo Norte Los hogares han sido identificados por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el mecanismo se activará cuando las lluvias o los vientos superen los umbrales de riesgo previamente establecidos. Las familias beneficiarias no pagan nada por este seguro: está financiado en su totalidad con recursos internacionales, específicamente la cooperación alemana. Lee sobre el lanzamiento del seguro automático por Supérate ¿Cuánto dinero hay detrás del seguro automático? Supérate informó que Alemania donó 2 millones de euros para financiar este programa. ¿Qué significa eso en términos concretos? Cada uno de los 3,030 hogares beneficiarios tiene una cobertura equivalente a aproximadamente €660 euros (unos US$ 713 o cerca de RD$ 42,900), calculado sobre el total del fondo disponible, y con una conversión de pesos dominicanos a una tasa de referencia de RD$ 65 por euro, vigente a junio de 2026.

El programa también cuenta con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Insurance Development Forum.

¿Por qué estas dos provincias y por qué ahora con seguro automático?

La elección de Puerto Plata y Santo Domingo Norte puede estar justificada en que estas provincias han sido golpeadas de forma recurrente por eventos climáticos extremos en lo que va de 2026:

Puerto Plata: familias que aún esperan ayuda

A finales de abril, las fuertes inundaciones en el municipio de Villa Montellano dejaron viviendas destruidas total o parcialmente tras el desbordamiento simultáneo de los ríos Camú, Mozoví y El Higüerito. A más de un mes de esos eventos, familias de los sectores Los Pérez y Los Gómez todavía esperaban recibir electrodomésticos y muebles básicos para reconstruir sus hogares.

Santo Domingo Norte: el mismo caos de siempre

El 24 de mayo, las lluvias volvieron a inundar calles, residencias y negocios en la provincia Santo Domingo. Zonas de Santo Domingo Norte mostraron poca intervención de las autoridades mientras el agua anegaba viviendas. Apenas días después, el 6 de junio, una nueva vaguada combinada con una onda tropical volvió a poner a 22 provincias en alerta, incluyendo Santo Domingo y Puerto Plata, con calles inundadas y el sistema de drenaje saturado.

El patrón se repite temporada tras temporada: llueve, se inunda, las familias pierden todo y la ayuda llega tarde o incompleta. El seguro paramétrico apunta exactamente a romper ese ciclo, ante la carencia de ordenamiento territorial.

¿Qué pasa si ocurre un evento y es uno de los hogares beneficiarios?

El sistema meteorológico registra que se superó el umbral establecido (lluvia, viento, etc.) El mecanismo verifica los datos de forma automática El pago se activa sin que la familia haga nada El dinero llega directamente al hogar beneficiario

Cómo Supérate ha manejado las emergencias antes del seguro automático

Supérate ya distribuyó bonos de emergencia a más de 11,000 familias afectadas por eventos climáticos en María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, y la asistencia continúa extendiéndose hacia San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

"El cambio climático es un asunto de derechos y de justicia social", afirmó Mayra Jiménez, directora de Supérate, al presentar el programa.

Supérate ya distribuyó bonos de emergencia a más de 11,000 familias afectadas por eventos climáticos en María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, y la asistencia continúa extendiéndose hacia San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Para octubre de 2025, República Dominicana ha creado un protocolo de asistencia económica ante desastres naturales, con un Bono de Emergencia para familias afectadas por huracanes, inundaciones u otros fenómenos climáticos. El monto oscilaba entre RD$5,000 y RD$10,000 mensuales, según el nivel de impacto.

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más