República Dominicana se convirtió en el primer país de América Latina en integrar seguros paramétricos dentro de su política social para proteger a familias en situación de vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático.

El anuncio lo realizó el Gobierno a través del programa Supérate, que presentó la iniciativa con un alcance inicial de 3,030 hogares en las provincias de Puerto Plata y Santo Domingo Norte. El mecanismo es simple pero revolucionario: cuando las lluvias, los vientos u otros indicadores climáticos superan niveles de riesgo previamente establecidos, el pago se activa de forma automática, sin necesidad de que las familias realicen trámites, presenten documentos ni esperen inspecciones.

Sin costo para las familias, con respaldo internacional

La iniciativa está financiada en su totalidad con recursos internacionales y no representa ningún costo para los hogares beneficiarios. El proyecto cuenta con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Insurance Development Forum y el Gobierno de Alemania, entre otras entidades cooperantes.

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, fue contundente al presentar el programa: "El cambio climático es un asunto de derechos y de justicia social". Con esa frase resumió la filosofía que orienta la política: no se trata de asistencialismo, sino de reconocer que las comunidades más pobres son las que cargan con las consecuencias de una crisis que no generaron.

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Más de 11.000 familias ya recibieron asistencia

El programa no parte de cero. Más de 11,000 familias ya recibieron el bono de emergencia tras eventos climáticos registrados en las provincias de María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata. La asistencia continúa extendiéndose hacia San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

¿Qué es un seguro paramétrico?

A diferencia de los seguros tradicionales —que requieren verificar daño por daño antes de pagar—, los seguros paramétricos se activan automáticamente cuando se alcanza un umbral predefinido: una cantidad de milímetros de lluvia, la velocidad del viento de un huracán, la magnitud de un sismo o la temperatura de una ola de calor. Esto elimina la burocracia y garantiza que el dinero llegue cuando más se necesita: inmediatamente después del desastre, es el plan del gobierno.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más