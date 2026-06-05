Un total de 403 familias afectadas por las inundaciones registradas en febrero en la provincia María Trinidad Sánchez comenzaron a recibir una segunda entrega del Bono de Emergencia, una ayuda económica dirigida a hogares que sufrieron daños por las lluvias.

Cada familia beneficiaria recibirá RD$ 7,000, según informó la Dirección de Desarrollo Social Supérate. La entrega se suma a una primera fase realizada en abril, cuando otras 370 familias de la provincia fueron incluidas en el programa de asistencia.

Los hogares beneficiados residen en Nagua, El Factor, Las Gordas, Matancitas y Arroyo al Medio, comunidades donde las precipitaciones provocaron inundaciones que afectaron cientos de viviendas.

¿Cómo se seleccionaron los beneficiarios?

La identificación de las familias fue realizada a partir de levantamientos efectuados por el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), que evaluó el nivel de afectación de cada hogar mediante la denominada Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

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Las autoridades indicaron que el proceso busca priorizar a las familias con mayores niveles de vulnerabilidad y pérdidas ocasionadas por el evento climático.

¿Cómo se entrega el bono?

Para facilitar el acceso a los recursos, fueron instaladas unidades móviles del Banco de Reservas en las zonas beneficiadas. A través de estos puntos, las familias pueden realizar el proceso de canje y retiro de los fondos.

La asistencia forma parte del mecanismo de apoyo que el Gobierno activa tras emergencias provocadas por fenómenos naturales, con el objetivo de ayudar a los hogares afectados a cubrir necesidades básicas durante la etapa de recuperación.

Más de 700 familias beneficiadas

Con esta segunda entrega, el número de hogares beneficiados en María Trinidad Sánchez supera los 770, de acuerdo con las cifras oficiales.

Las lluvias que afectaron la provincia en febrero provocaron inundaciones urbanas y daños en viviendas, especialmente en comunidades cercanas a ríos, cañadas y zonas vulnerables a las crecidas.

El Bono de Emergencia es una de las herramientas utilizadas por las autoridades para ofrecer asistencia económica temporal a familias impactadas por desastres naturales o situaciones de crisis.

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