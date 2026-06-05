La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) manifestó su rechazo a la iniciativa promovida por diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que busca descontar el salario a los docentes que participen en huelgas o paros laborales, al considerar que la medida vulnera derechos fundamentales garantizados por la Constitución y las leyes laborales del país.

Llamado a huelga pacífica

El secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo De La Rosa, sostuvo que la organización se opone a cualquier intento de limitar el derecho de los trabajadores y de las organizaciones sindicales a realizar huelgas pacíficas en defensa de sus reivindicaciones.

De La Rosa recordó que el derecho a huelga está consagrado en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 62, numeral 6, y regulado por el Código de Trabajo en los artículos 401 al 412 de la Ley 16-92. En ese sentido, afirmó que ninguna iniciativa legislativa puede desconocer derechos que forman parte del ordenamiento jurídico nacional.

El dirigente magisterial aclaró que la ADP no favorece las huelgas como primera alternativa y señaló que, históricamente, las movilizaciones han surgido debido a incumplimientos de las autoridades educativas frente a demandas del magisterio y de la comunidad educativa.

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Asimismo, destacó que la organización participa actualmente en una mesa permanente de diálogo con el Ministerio de Educación, dentro de la estrategia denominada “Los Cinco Pilares”, impulsada por el ministro Luis Miguel De Camps, con el objetivo de consensuar soluciones a los principales desafíos del sistema educativo nacional.

Insta al dialogo

Según explicó, la ADP apuesta al diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos en los niveles nacional, regional y distrital para resolver los problemas de la educación dominicana sin necesidad de recurrir a paralizaciones.

No obstante, advirtió que si las autoridades incumplen los acuerdos alcanzados o ignoran las demandas del sector educativo, el gremio se reserva el derecho de utilizar los mecanismos de lucha que, según afirmó, han contribuido históricamente a conquistar mejoras para la educación pública y para los trabajadores de la enseñanza.

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