Comunitarios de Ciudad Juan Bosch denuncian apagones y anuncian protestas para exigir soluciones

Residentes de Ciudad Juan Bosch denunciaron que parques y áreas recreativas del complejo habitacional permanecen sin iluminación desde hace más de un mes y anunciaron un cacerolazo y una marcha pacífica hacia el Palacio Nacional para exigir soluciones a los problemas que afectan a la comunidad.

Los comunitarios atribuyen la situación a la falta de respuesta de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y solicitaron la intervención del gerente general de la empresa y del presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, para restablecer el servicio eléctrico en esos espacios.

Además de los apagones, denunciaron el deterioro de calles y vías internas, la escasez de cámaras de vigilancia, la falta de patrullaje permanente, el exceso de velocidad de vehículos y motocicletas, la contaminación sónica y las deficiencias en el suministro de agua potable.

También señalaron la insuficiencia de cupos en las escuelas públicas de la zona, una situación que, según afirman, obliga a muchas familias a buscar centros educativos fuera del sector.

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Los residentes sostienen que la oscuridad en parques y áreas comunes ha incrementado la percepción de inseguridad y ha limitado el uso de estos espacios por parte de niños, jóvenes y adultos mayores durante las noches.

Asimismo, criticaron que las luminarias sean encendidas durante actividades oficiales o visitas de funcionarios y luego vuelvan a quedar fuera de servicio.

“Nos sentimos engañados. Cuando hay actividades oficiales aparecen las luces, pero después todo vuelve a la oscuridad. Eso no es una solución; es simplemente maquillar el problema”, expresaron comunitarios.

Los organizadores informaron que el cacerolazo será la primera acción de protesta y que posteriormente convocarán una marcha pacífica hacia las inmediaciones del Palacio Nacional para reclamar la intervención del presidente Luis Abinader.

Los residentes solicitaron la actuación de Edeeste, la CAASD, el Ministerio de Obras Públicas, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Interior y Policía para atender las demandas de la comunidad.

“Ciudad Juan Bosch nació como un proyecto de esperanza para miles de dominicanos. Hoy pedimos que esa esperanza no se pierda. Queremos servicios públicos eficientes, seguridad, agua potable, educación, energía eléctrica estable y espacios dignos para nuestras familias”, expresaron residentes consultados.

Los comunitarios advirtieron que continuarán las movilizaciones pacíficas mientras no reciban respuestas a problemas que, según denuncian, llevan meses y hasta años sin solución.

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