La economista Sandra Deyanira Lara de los Santos fue designada como viceministra de Planificación Sectorial Agropecuaria del Ministerio de Agricultura mediante el decreto 376-26 emitido por el presidente Luis Abinader. Con el nombramiento, sustituye a José Rafael Paulino Rodríguez, quien ocupaba esa posición desde 2021.

Lara es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Además, ha realizado estudios especializados en reingeniería e innovación de procesos, cooperación internacional y desarrollo económico local.

Hasta su designación en Agricultura se desempeñaba como directora general de Cooperación Multilateral del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), cargo que ocupó desde 2020. Durante su trayectoria en la administración pública ha trabajado en la gestión de programas financiados por organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su experiencia profesional también incluye proyectos dirigidos al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la asociatividad empresarial y el diseño de iniciativas vinculadas al desarrollo productivo. En 2022 recibió un reconocimiento por sus aportes a las políticas públicas y la cooperación internacional en favor de las Mipymes dominicanas.

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Lara ha combinado su labor en el sector público con la docencia universitaria y es coautora de publicaciones sobre planificación estratégica para pequeñas y medianas empresas y asociatividad empresarial. Su llegada al viceministerio ocurre en momentos en que el Ministerio de Agricultura impulsa políticas orientadas a la planificación y modernización del sector agropecuario.

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