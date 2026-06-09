Pablo D’Acosta un dominicano olvidado, que guardó prisión desde 1971, acusado de prestar su vivienda para que dirigentes del Movimiento Popular Dominicano realizaran una reunión en la que se evaluaría la situación nacional y lo que acontecía en el MPD a partir del secuestro del coronel norteamericano Donald Joseph Crowley, en marzo de 1970.

Posterior a ese suceso y debido de la política de enfrentamiento de esa organización política de izquierda contra el régimen de Joaquín Balaguer, las autoridades policiales bajo la jefatura del general Enrique Pérez y Pérez, dieron muerte a los principales líderes del referido partido, entre ellos Amín Abel Hasbún, Otto Morales y Roberto Figueroa (Chapó).

Al momento de los principales del MPD ser apresados, a las 10 de la mañana del 13 de enero de 1971, en la calle Proyecto 7 No. 57 del Ensanche Luperón, los moradores de la ciudad de Santo Domingo presenciaban masivos allanamientos policiales en búsqueda de dirigentes de izquierda. Un día después de los apresamientos, también fueron llevados a la cárcel varios dirigentes del Partido Comunista Dominicano, entre ellos José Israel Cuello, Asdrúbal Domínguez, Osvaldo Domínguez, Julián Peña, Alfredo Pierret González, Mario Emilio Sánchez Córdoba y Alfredo Emilio Conde Sturla.

El día del apresamiento de los “seis MPD”: Julio de Peña Valdez (Julito), Agustin Moisés Blanco, Edgardo Erickson Pichardo (El Gringo), David Onelio Espaillat, Rafael Báez Pérez (Cucuyo) y Luis Elpidio Sosa Rodríguez, el dueño de la residencia en la que se celebraba el encuentro de los izquierdistas, el señor Pablo D’Acosta no se encontraba en la vivienda, pues al parecer estaba laborando en la Junta Central Electoral, institución de la que era funcionario. Pero, al ser requerido por las autoridades, D`Acosta se entregó a la policía varios días después.

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1 de 3 | Pablo D’Acosta un dominicano olvidado, que guardó prisión desde 1971, acusado de prestar su vivienda para que dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, falleció en Nueva York. 2 de 3 | El Nacional también dio seguimiento al caso. 3 de 3 | Portada del periódico El Nacional que presenta el apresamiento de los integrantes del MPD.

Eran los tiempos de los “doce años de Balaguer” caracterizados por la represión política y las muertes de cientos de personas de diferentes tendencias políticas, pero en especial relacionados con sectores acusados de comunistas. Sin embargo, Pablo D´Acosta no era de izquierda y menos miembro del Movimiento Popular Dominicano, aunque si un colaborador de esa organización, lo que explica que su vivienda fuera prestada para el encuentro de la máxima dirección del MPD.

Pablo D´Acosta, en su condición de preso político, fue acusado en el expediente presentado a la Justicia (junto a los dirigentes del MPD), de planificar el secuestro del entonces rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, y de preparar acciones de violencia contra dirigentes del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo), lo que fue negado por los acusados. Aunque fue mantenido en prisión por largos meses, ante su inocencia, fue dejado en libertad y posteriormente salió del país hacia Nueva York, ciudad en la que residió por más de treinta años.

Residiendo en esa urbe, falleció el 3 de junio a la edad de 92 años, siendo trasladado a la ciudad de Santo Domingo donde, el miércoles 10 de lo corriente, será llevado a la funeraria El Ángel, en la avenida Padre Castellanos esquina Julio de Peña Valdez, desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 meridiano.

Alejandro Paulino Ramos Historiador Alejandro Paulino Ramos nació en San Francisco de Macorís en 1951. Historiador y profesor universitario. Es miembro de la Academia Dominicana de la Historia y autor de varias obras, entre ellas Mauricio Báez, Vida y obra de Ercilia Pepín, Diccionario de Cultura y folklore dominicano, y El Paladión: de la ocupación norteamericana a la dictadura de Trujillo. Fue subdirector del Archivo General de la Nación. Ver más