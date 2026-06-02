Las autoridades entregaron este martes un segundo Bono de Emergencia a 573 familias de Gaspar Hernández y Veragua, en la provincia Espaillat, que resultaron afectadas por las lluvias registradas en febrero de este año.

La transferencia económica asciende a RD$7,000 por hogar y representa una inversión pública superior a los cuatro millones de pesos.

Más de RD$4 millones destinados a hogares afectados

La jornada fue coordinada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate y alcanzó a familias previamente identificadas mediante evaluaciones socioeconómicas realizadas por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).

De acuerdo con los datos oficiales, el monto total desembolsado en esta segunda fase fue de RD$4,011,000. La primera entrega de este subsidio extraordinario se realizó en abril y benefició a 76 hogares impactados por las inundaciones y otros daños derivados de las precipitaciones.

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La iniciativa forma parte del denominado Bono de Emergencia, un mecanismo que el Gobierno aplica en situaciones de desastres naturales para ofrecer apoyo temporal a familias en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cómo fueron seleccionados los beneficiarios?

En Veragua

Validación de daños y condiciones socioeconómicas

Según explicaron las autoridades, los beneficiarios fueron identificados a través de levantamientos realizados por SIUBEN, seguidos de un proceso de validación destinado a determinar el nivel de afectación y las condiciones socioeconómicas de cada hogar.

El objetivo, indicaron, es focalizar la asistencia en las familias con mayores necesidades tras eventos climáticos extremos.

Para facilitar la entrega de los recursos, fueron instaladas unidades móviles del Banco de Reservas en puntos habilitados de Gaspar Hernández y Veragua, donde los beneficiarios pudieron realizar el canje de los bonos.

Autoridades destacan respuesta ante emergencias climáticas

Durante el acto de entrega participaron representantes de Supérate, autoridades municipales y legisladores de la provincia.

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, sostuvo que la medida busca fortalecer la capacidad de recuperación de las familias frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes. Mientras, autoridades locales señalaron que los recursos servirán para cubrir necesidades inmediatas de hogares que sufrieron pérdidas materiales durante las lluvias.

Protección social frente al aumento de eventos extremos

Un mecanismo utilizado tras desastres naturales

El Bono de Emergencia forma parte de la estrategia de Protección Social Adaptativa impulsada por el Estado para responder a situaciones derivadas de fenómenos naturales, crisis económicas u otras contingencias que afecten a poblaciones vulnerables.

La implementación de este tipo de ayudas ocurre en un contexto en el que organismos nacionales e internacionales han advertido sobre el incremento de eventos climáticos extremos en el Caribe, una región particularmente expuesta a inundaciones, tormentas y huracanes.

En la provincia Espaillat, Supérate reporta que mantiene programas sociales dirigidos a más de 34,000 familias mediante subsidios para alimentación, energía eléctrica y gas doméstico, entre otros mecanismos de asistencia estatal.

Las lluvias registradas durante febrero afectaron distintas comunidades de la costa norte y el Cibao, provocando inundaciones urbanas, daños en viviendas y pérdidas materiales.

Gaspar Hernández y el distrito municipal de Veragua estuvieron entre las localidades impactadas por las precipitaciones, según reportes de organismos de socorro y autoridades locales.

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