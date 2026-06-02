Juan Manuel Méndez y su maleta preparada desde el 2020: las veces que ha hablado de dejar el COE

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez García, volvió a generar expectativa pública tras publicar en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que tomaría una decisión importante y que “no hay vuelta atrás”.

La publicación, realizada luego de que una medición de ACD Media lo colocara entre los funcionarios mejor valorados del Gobierno, provocó nuevas especulaciones sobre su permanencia al frente del organismo de emergencias, una posición que ha ocupado durante más de dos décadas. Medios nacionales reseñaron que Méndez escribió: “No hay vuelta atrás, en unas horas anunciaré mi decisión”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el tema de su salida del COE entra en la conversación pública. En los últimos años, Méndez ha desmentido rumores de renuncia, ha expresado su deseo de retirarse, ha puesto sus cargos a disposición del presidente Luis Abinader y ha dicho públicamente que un operativo nacional debía ser el último bajo su dirección.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

2020: cambio de gobierno y continuidad en el COE

Un antecedente importante ocurrió en 2020, con la llegada de Luis Abinader a la Presidencia de la República. En ese momento, Juan Manuel Méndez García fue ascendido a mayor general y colocado en honrosa situación de retiro del Ejército de República Dominicana. Se pensó en ese instante que por los cambios en el tren gubernamental y al este ser de la pasada gestión, también sería removido del cargo, como es de costumbre, por lo que ya habría preparado su maleta. Sin embargo, por su experiencia y tiempo de servicio, continuó al frente del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), aunque de manera honorífica.

Su permanencia en el organismo, pese al cambio de administración, marcó una decisión de continuidad institucional en un área sensible para la prevención, coordinación y respuesta ante emergencias nacionales.

Méndez ha dirigido el COE desde 2005, por lo que su ratificación de hecho durante el nuevo gobierno reforzó su perfil como una figura técnica y operativa más allá de los cambios políticos. Ese episodio no fue una renuncia ni un anuncio formal de salida, pero sí representó un momento clave en su trayectoria: pasó de militar activo a mayor general retirado, sin abandonar la dirección del organismo que lo convirtió en una de las caras más reconocidas del Estado dominicano en situaciones de crisis.

2022: desmiente renuncia, pero deja abierta una decisión

Uno de los primeros episodios recientes ocurrió en abril de 2022, cuando el mayor general retirado Juan Manuel Méndez García desmintió versiones sobre una supuesta renuncia al COE.

Todo inició por una publicación en su cuenta de Instagram en donde se expresó de manera que muchos interpretaron como una despedida de la institución:

"Con la satisfacción del@deber cumplido , con mis manos levantadas hacía ti mi Dios y junto a un equipo de hombres y mujeres que me acompañó durante casi 17 años en el centro de operaciones doy gracias a la población por su amor y apoyo , gracias al señor Presidente @luisabinader por todo su apoyo".

En ese momento, aclaró que no había renunciado al organismo, como se había rumorado públicamente. No obstante, dejó abierta la posibilidad de hablar más adelante sobre su permanencia o salida, una vez concluyera la situación de lluvias que mantenía varias provincias bajo alerta.

Ese episodio no puede contarse como una renuncia formal, pero sí como un antecedente importante: desde entonces, el tema de su continuidad empezó a aparecer de manera recurrente en el debate público.

2025: expresa su deseo de retirarse por salud y familia

La declaración más clara llegó en abril de 2025, cuando Méndez expresó abiertamente su deseo de retirarse del COE tras más de 20 años de servicio.

En esa ocasión, explicó que su decisión respondía a razones de salud y al deseo de dedicar más tiempo a su familia, especialmente a su hijo pequeño. “Tengo un niño de dos años y después de 20 años en esta función, uno también necesita tiempo para los suyos”, dijo entonces.

Ese pronunciamiento marcó un punto de inflexión, porque ya no se trataba de un rumor ni de una especulación externa, sino de una manifestación directa del propio funcionario sobre su intención de salir del organismo.

2025: pone sus cargos a disposición al anunciar incursión política

Meses después, en octubre de 2025, Méndez volvió a colocarse en el centro de la conversación pública al anunciar que incursionaría en la política para defender la gestión del presidente Luis Abinader.

En ese contexto, informó que ponía a disposición del mandatario los dos cargos que ocupaba en el Gobierno: la dirección del COE y la titularidad de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Aunque esa acción tampoco constituyó una renuncia inmediata, sí representó un gesto político-administrativo de peso, pues dejaba en manos del presidente la decisión sobre su permanencia en ambas posiciones.

2026: “Este debe ser mi último operativo”

El tema volvió a tomar fuerza en abril de 2026, durante el lanzamiento del operativo de Semana Santa “Conciencia por la Vida 2026”.

En esa actividad, Méndez afirmó que esperaba que ese fuera su último operativo al frente del COE y expresó que ya era momento de dar paso a nuevas generaciones. También dijo que, de tratarse de su último operativo, le gustaría ser retirado simbólicamente con el C1, el distintivo operativo asociado a su rol de mando en la institución.

Juan Manuel Méndez durante operativo Conciencia por la vida 2026.

Esa declaración reforzó la percepción de que su salida no era una posibilidad lejana, sino una decisión que el propio funcionario venía madurando públicamente.

2026: “No hay vuelta atrás”

El episodio más reciente ocurrió en junio de 2026, cuando Méndez publicó en sus redes sociales que anunciaría una decisión importante.

El mensaje, acompañado por la frase “no hay vuelta atrás”, generó expectativa inmediata debido a sus antecedentes y a las reiteradas ocasiones en que ha hablado de retirarse del COE. Hasta ese momento, no estaba claro si el anuncio estaría relacionado con su salida del organismo, con nuevas aspiraciones políticas o con otro proyecto personal.

La publicación se produjo en un contexto particular: su nombre volvía a aparecer en mediciones de valoración pública, mientras su figura seguía asociada a la gestión de emergencias, los operativos preventivos y la respuesta estatal ante desastres.

No todas fueron renuncias formales

La revisión de estos episodios muestra que Juan Manuel Méndez ha hablado públicamente, al menos en cuatro ocasiones recientes, sobre la posibilidad de irse, retirarse o dejar sus cargos a disposición.

Pero no todas esas ocasiones deben interpretarse como renuncias formales. En 2022, desmintió una supuesta renuncia. En 2025, expresó abiertamente su deseo de retirarse. Ese mismo año, al anunciar su incursión política, puso sus cargos a disposición del presidente. En 2026, dijo que el operativo de Semana Santa debía ser el último bajo su dirección. Y ahora, con su mensaje de “no hay vuelta atrás”, vuelve a alimentar la expectativa sobre su futuro.

La diferencia es importante: una cosa es renunciar formalmente y otra hablar de retiro, cansancio, relevo generacional o disposición a dejar el cargo. En el caso de Méndez, la salida del COE parece haber sido planteada por etapas, entre razones personales, salud, familia, política y el desgaste emocional de más de dos décadas frente a emergencias nacionales.

Una figura marcada por la gestión de crisis

Méndez ha sido una de las caras más reconocibles del sistema dominicano de emergencias. Su presencia pública se ha hecho habitual en temporadas ciclónicas, asuetos de Semana Santa, operativos navideños, lluvias intensas, inundaciones, accidentes colectivos y tragedias nacionales como la del Jet Set.

Juan Manuel Méndez rompe en llanto durante operativo de rescate en la tragedia del Jet Set.

Esa exposición constante ha hecho que su figura trascienda el perfil técnico del cargo. Para una parte de la población, Méndez representa autoridad, cercanía y experiencia en momentos de crisis. Para otros, su prolongada permanencia al frente del organismo también plantea el debate sobre renovación institucional y relevo en áreas estratégicas del Estado.

Su mensaje reciente, por tanto, no solo despierta curiosidad sobre una posible renuncia. También abre una discusión más amplia sobre el ciclo de liderazgo en el COE, el peso personal que implica dirigir emergencias durante tantos años y la necesidad de preparar transiciones ordenadas en instituciones sensibles para la seguridad ciudadana.

Una salida anunciada por etapas

La trayectoria reciente de declaraciones públicas de Juan Manuel Méndez permite concluir que su posible salida del COE no aparece como un hecho repentino, sino como una decisión que ha venido anunciando, insinuando o madurando desde hace varios años.

La pregunta ahora no es solo si finalmente dejará el cargo, sino cómo lo hará, cuándo será oficial y qué tipo de transición se producirá en una institución clave para la prevención y respuesta ante emergencias en República Dominicana.

Mientras llega el anuncio definitivo, su frase “no hay vuelta atrás” vuelve a colocar sobre la mesa una historia que ya venía acumulando señales: la de un funcionario que, entre el deber público, el desgaste personal y la posibilidad de nuevos caminos, ha hablado varias veces de cerrar una etapa al frente del organismo que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del Estado dominicano.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más