El general retirado Juan Manuel Méndez reiteró este sábado su decisión de incursionar en la política, pero que no busca candidatura a ningún cargo.
En un breve audio que remitió a los medios de comunicación, el exmilitar y director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) precisó que no está buscando una candidatura a diputado, ni a senador o alcalde.
Dijo que decidió entrar en la política por admiración al presidente Luis Abinader, de quien dijo que es una persona que hace lo correcto.
