El papa León XIV recibió en audiencia privada al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Rafael Santos Badía, y le encomendó un mensaje personal dirigido al presidente Luis Abinader y al pueblo dominicano. El encuentro se celebró el pasado sábado en Roma, en el marco de un evento organizado por la Santa Sede junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Un encuentro en el corazón del Vaticano

La audiencia con el Pontífice no estaba en el centro del programa oficial, pero terminó siendo el momento de mayor resonancia diplomática de la visita. Santos Badía participó en un cónclave convocado por la Santa Sede y la OEI para abordar desafíos regionales en materia de educación y salud mental, junto a ministros y representantes del sector educativo de distintos países iberoamericanos.

Durante el encuentro, el ministro dominicano saludó al Papa y sostuvo una breve conversación con él. León XIV aprovechó el momento para transmitir un mensaje al presidente Abinader y a la población del país, aunque el contenido específico de ese mensaje no fue detallado en la comunicación oficial.

El foro que abrió la puerta al Vaticano

El evento que sirvió de marco fue descrito por Santos Badía como "un espacio para el intercambio de experiencias y el análisis de desafíos relacionados con la educación en la región, incluida la salud mental". La iniciativa conjunta entre la Santa Sede y la OEI busca fortalecer la cooperación internacional en temas educativos y sociales entre los países iberoamericanos.

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León XIV y América Latina

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, ha mostrado desde el inicio de su pontificado un interés particular en el diálogo con América Latina y el Caribe, región que concentra la mayor proporción de católicos del mundo. Su disposición a recibir en audiencia a funcionarios de la región durante eventos multilaterales forma parte de una diplomacia vaticana activa en temas de educación, pobreza y salud mental.

Para República Dominicana, donde la Iglesia Católica mantiene una influencia histórica significativa en la vida pública, el gesto del Pontífice tiene un peso simbólico que trasciende el protocolo diplomático.

Un mensaje cuyo contenido queda pendiente

El aspecto más llamativo del encuentro —el mensaje enviado por el Papa al presidente Abinader y al pueblo dominicano— permanece sin revelar en los detalles divulgados hasta ahora.

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