La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público se mantiene firme en su compromiso de perseguir la corrupción y advirtió que esa lucha “no se detendrá bajo ninguna circunstancia”.

“El Ministerio Público, como órgano persecutor del Estado, tiene un mensaje claro, firme y definitivo para la ciudadanía: bajo ninguna circunstancia vamos a detener la lucha contra la corrupción”, expresó Reynoso en un comunicado.

La magistrada sostuvo que combatir la corrupción no solo constituye una obligación constitucional, sino también una convicción institucional. Aseguró que este delito impacta directamente los derechos de la ciudadanía, al desviar recursos que deberían destinarse a áreas esenciales como salud, educación, seguridad y oportunidades para las presentes y futuras generaciones.

“La corrupción no es un simple delito: es una grave violación a los derechos humanos”, recalcó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ministerio Público apelará decisiones de no ha lugar

Al referirse a recientes decisiones judiciales, Reynoso afirmó que el Ministerio Público apelará los autos de no ha lugar que, a juicio del órgano persecutor, no estén sustentados en derecho y favorezcan a personas contra las cuales existen pruebas suficientes para ser enviadas a juicio de fondo.

“He participado directamente en las investigaciones y conozco las pruebas de primera mano”, señaló.

La procuradora sostuvo que dejar pasar una decisión de no ha lugar en favor de imputados que, según dijo, desempeñaron roles fundamentales dentro de estructuras criminales, “no sería honesto ni justo para el país”.

“Los fondos fueron recibidos por imputados favorecidos con la decisión. Las pruebas están. La acusación es pública y el país puede verla. Es evidente que la decisión contiene falencias procesales elementales que, incluso, un estudiante de Derecho podría identificar con facilidad”, declaró.

“Las pruebas deben conocerse en juicio de fondo”

Reynoso reiteró que el órgano acusador agotará los recursos procesales disponibles, al considerar que las participaciones criminales acreditadas mediante testimonios directos y corroboradas con pruebas deben ser examinadas en un juicio de fondo.

“No podemos ignorar la verdad. Fuimos testigos de cómo un imputado, hoy favorecido con un no ha lugar, admitió en nuestra presencia y en la de sus abogados haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo, dinero proveniente de actos de corrupción”, precisó.

La procuradora indicó que cada actor del sistema de justicia debe asumir su rol y aseguró que, desde su gestión, el Ministerio Público continuará actuando hasta agotar las vías legales correspondientes.

“Corresponderá a las demás instancias judiciales asumir, conforme al derecho, la responsabilidad que les toca”, expresó.

Rechaza campañas contra el Ministerio Público

Reynoso también afirmó que sectores interesados en la impunidad pueden continuar “gastando millones en campañas, mentiras e intentos de desnaturalizar la verdad”, pero aseguró que no lograrán doblegar la voluntad del órgano persecutor.

“Jamás van a doblegar nuestra voluntad inquebrantable de hacer lo correcto”, sostuvo.

Agregó que el Ministerio Público conoce el origen de esos ataques y quiénes forman parte de ellos, pero dijo que la respuesta de un fiscal frente a los obstáculos debe ser actuar con mayor firmeza y compromiso con la Constitución y la ley.

“Siempre hemos creído que la única respuesta decente de un fiscal frente a los obstáculos para hacer su trabajo es ser más fiscal: más firme, más fuerte, más persistente y más comprometido con la Constitución y la ley”, declaró.

Cita avances en casos de corrupción

La procuradora general aseguró que la lucha contra la corrupción en el país ha avanzado y citó varios resultados alcanzados por el Ministerio Público en los últimos años.

Entre ellos mencionó 274 personas físicas y jurídicas acusadas, 74 condenas obtenidas en casos conocidos hasta el momento, 174 autos de apertura a juicio y más de RD$6,000 millones decomisados.

También destacó condenas y decomisos a favor del Estado, la aprobación de un Código Penal que contempla nuevos tipos penales en materia de delitos contra el patrimonio público, así como la implementación de herramientas legales como la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Compras y Contrataciones.

“Llevaremos cada caso hasta el final”

Pese a esos avances, Reynoso reconoció que persisten desafíos estructurales e históricos en la persecución de la corrupción, los cuales, afirmó, seguirán enfrentando.

“Ser pasivos ante los actos de corrupción equivale a permitir que nos roben el presente y el futuro de nuestra nación”, señaló.

La procuradora insistió en que las acusaciones del Ministerio Público son documentos públicos, disponibles de manera íntegra en sus plataformas, y aseguró que los casos serán llevados hasta sus últimas consecuencias.

“Los hechos graves ocurrieron. Las pruebas existen. Están a la vista de todos. Y llevaremos cada caso hasta el final”, resaltó.

Reynoso concluyó que el Ministerio Público seguirá defendiendo una justicia centrada en las personas, para garantizar que el patrimonio del Estado esté al servicio del bienestar ciudadano y no del enriquecimiento ilícito de unos pocos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más