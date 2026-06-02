El alto costo de la vida se consolida como el principal problema que enfrenta la República Dominicana, según la más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública ACD, realizada entre el 23 y el 25 de mayo de 2026. La percepción económica negativa también se refleja en el estado de ánimo de los ciudadanos: más de la mitad considera que la situación del país es mala o muy mala y una proporción similar se muestra pesimista sobre el futuro inmediato.

El alto costo de la vida es, por amplio margen, la principal preocupación de los dominicanos. El 42.3 % de los encuestados identificó la economía y el encarecimiento de los productos y servicios como el principal problema nacional, seguido a distancia por la delincuencia e inseguridad, mencionada por el 24.4 %. Más atrás aparecen temas como salud y violencia de género, ambos con 4.2 %, corrupción con 2.7 % y los apagones con 2.7 %.

La preocupación económica coincide con una valoración predominantemente negativa de la situación del país. Un 54 % de los entrevistados calificó la situación nacional como mala o muy mala, mientras que el 44.2 % la consideró buena o muy buena.

Las expectativas tampoco muestran un panorama alentador. El 49.5 % cree que la situación del país estará peor o igual de mal en los próximos meses, frente a un 46 % que espera una mejoría o que el país se mantenga igual de bien.

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Cuando se les preguntó qué sentimiento describe mejor su percepción sobre el país, la preocupación encabezó las respuestas con 27.2 %, seguida de la esperanza con 26.8 % y la desilusión con 23.6 %. En conjunto, los indicadores reflejan un estado de ánimo nacional más pesimista que optimista.

Resultado de la encuesta ACD Media sobre los principales problemas del país.

La presión económica también se manifiesta dentro de los hogares. Para el 59.2 % de los encuestados, la comida representa el gasto que más pesa en el presupuesto familiar. Le siguen los gastos de vivienda con 10.4 %, salud con 7.2 %, electricidad con 6.5 % y combustibles con 5.7 %.

En consecuencia, la principal medida que los ciudadanos consideran necesaria para aliviar su situación económica es una reducción en los precios de los alimentos. Así lo expresó el 57.7 % de los consultados. Además, un 22.1 % favorece aumentos salariales y un 8.5 % reclama facilidades para adquirir medicamentos.

En materia de transporte, los tapones constituyen el principal problema para el 28 % de los encuestados, seguidos por la inseguridad con 18.9 % y el costo del pasaje con 15.3 %. La imprudencia de los motoristas fue señalada por el 14.6 %.

Respecto a la seguridad ciudadana, la medida más respaldada para mejorar la situación en las comunidades es una mejor actuación policial, opción escogida por el 25.2 % de los participantes. Le siguen una mayor presencia policial con 19.3 % y la creación de más empleos para jóvenes con 17.3 %.

La encuesta fue realizada entre el 23 y el 25 de mayo de 2026 a una muestra de 1,200 personas y tiene un nivel de confianza de 95 %.

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