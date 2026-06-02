El alto costo de la vida se consolida como el principal problema que enfrenta la República Dominicana, según la más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública ACD, realizada entre el 23 y el 25 de mayo de 2026. La percepción económica negativa también se refleja en el estado de ánimo de los ciudadanos: más de la mitad considera que la situación del país es mala o muy mala y una proporción similar se muestra pesimista sobre el futuro inmediato.
El alto costo de la vida es, por amplio margen, la principal preocupación de los dominicanos. El 42.3 % de los encuestados identificó la economía y el encarecimiento de los productos y servicios como el principal problema nacional, seguido a distancia por la delincuencia e inseguridad, mencionada por el 24.4 %. Más atrás aparecen temas como salud y violencia de género, ambos con 4.2 %, corrupción con 2.7 % y los apagones con 2.7 %.
La preocupación económica coincide con una valoración predominantemente negativa de la situación del país. Un 54 % de los entrevistados calificó la situación nacional como mala o muy mala, mientras que el 44.2 % la consideró buena o muy buena.
Las expectativas tampoco muestran un panorama alentador. El 49.5 % cree que la situación del país estará peor o igual de mal en los próximos meses, frente a un 46 % que espera una mejoría o que el país se mantenga igual de bien.
Cuando se les preguntó qué sentimiento describe mejor su percepción sobre el país, la preocupación encabezó las respuestas con 27.2 %, seguida de la esperanza con 26.8 % y la desilusión con 23.6 %. En conjunto, los indicadores reflejan un estado de ánimo nacional más pesimista que optimista.
La presión económica también se manifiesta dentro de los hogares. Para el 59.2 % de los encuestados, la comida representa el gasto que más pesa en el presupuesto familiar. Le siguen los gastos de vivienda con 10.4 %, salud con 7.2 %, electricidad con 6.5 % y combustibles con 5.7 %.
En consecuencia, la principal medida que los ciudadanos consideran necesaria para aliviar su situación económica es una reducción en los precios de los alimentos. Así lo expresó el 57.7 % de los consultados. Además, un 22.1 % favorece aumentos salariales y un 8.5 % reclama facilidades para adquirir medicamentos.
En materia de transporte, los tapones constituyen el principal problema para el 28 % de los encuestados, seguidos por la inseguridad con 18.9 % y el costo del pasaje con 15.3 %. La imprudencia de los motoristas fue señalada por el 14.6 %.
Respecto a la seguridad ciudadana, la medida más respaldada para mejorar la situación en las comunidades es una mejor actuación policial, opción escogida por el 25.2 % de los participantes. Le siguen una mayor presencia policial con 19.3 % y la creación de más empleos para jóvenes con 17.3 %.
La encuesta fue realizada entre el 23 y el 25 de mayo de 2026 a una muestra de 1,200 personas y tiene un nivel de confianza de 95 %.
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