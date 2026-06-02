La directora nacional del Ministerio Femenil de las Asambleas de Dios en República Dominicana, Reina Cuevas de Ponceano, expresó su preocupación por el incremento de los feminicidios, homicidios y suicidios registrados en el país, al considerar que se trata de una problemática que afecta a toda la sociedad y deja profundas secuelas en las familias.

Durante una convocatoria con líderes religiosas y representantes de distintas provincias, Cuevas señaló que cada caso de violencia representa una tragedia humana que deja madres sin hijas, niños huérfanos y familias fracturadas. Asimismo, sostuvo que detrás de estos hechos suelen existir señales de alerta, patrones de conducta violentos y situaciones emocionales que requieren atención temprana.

Llamado a fortalecer la educación emocional y los valores

La representante religiosa destacó la importancia de promover la educación emocional, la crianza basada en valores y el fortalecimiento de las relaciones familiares saludables como herramientas para prevenir la violencia.

En ese sentido, hizo un llamado a los líderes comunitarios, cristianos y religiosos a trabajar de manera conjunta para fomentar una cultura de paz, respeto y dignidad humana. También afirmó que las iglesias cuentan con profesionales y espacios de orientación que pueden brindar apoyo a personas que atraviesan situaciones de violencia o conflictos emocionales.

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Piden mayor participación del Estado

Al ser consultada sobre las causas de los feminicidios y los suicidios, Cuevas consideró que muchos de estos hechos están relacionados con problemas emocionales no tratados y con la falta de formación en el respeto a la vida; así como la resolución adecuada de los conflictos.

Respecto al papel de las autoridades, reconoció que el Estado ha realizado esfuerzos para enfrentar esta situación, aunque entiende que todavía puede hacer más mediante la implementación de medidas que contribuyan al bienestar social, la prevención de la violencia y la protección de las familias dominicanas.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más