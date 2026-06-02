El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este martes una garantía económica de 400,000 pesos dominicanos al empresario chino Po Xie, imputado de violencia de género en perjuicio de su pareja en un hecho ocurrido en el sector Gazcue, del Distrito Nacional. Se trata del propietario de la famosa tienda Mudan.

La información fue ofrecida por su abogada defensora, Joanny Linares Rosario, tras concluir la audiencia de medida de coerción celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Medidas de coerción impuestas

El magistrado dispuso que Po Xie deberá prestar una garantía económica de RD$400,000 mediante contrato con una compañía aseguradora.

Además, ordenó como medidas complementarias la presentación periódica ante las autoridades, la asistencia obligatoria a charlas conductuales y el impedimento de salida del país.

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Defensa sostiene que existió violencia cruzada

La abogada Joanny Linares Rosario afirmó que el juez tomó en consideración elementos que, a su juicio, evidencian un escenario de violencia cruzada entre las partes involucradas.

Explicó que su representado presentó un certificado médico que establece una incapacidad de entre cero y diez días, mientras que la denunciante cuenta con un certificado médico que refleja una incapacidad de entre cero y cinco días.

La defensa también resaltó la declaración de un menor de edad vinculado al caso, quien, según indicó, manifestó durante su entrevista que en ningún momento observó al imputado portar un cuchillo durante el incidente.

Asimismo, señaló que el menor expresó que recibe un trato adecuado por parte del empresario chino, llegando a afirmar que este "lo trata como a un hijo".

Po Xie se pronuncia brevemente al salir del tribunal

Po Xie sale en libertad y cierra el Caso Mudan. (Foto: Mery Ann Escolástico)

Al concluir la audiencia y mientras era conducido por agentes policiales preventivos, Po Xie ofreció unas breves palabras a la prensa.

“Dios los bendiga a todos”, expresó el imputado antes de abandonar el Palacio de Justicia bajo custodia policial.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más