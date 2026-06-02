El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este martes la solicitud de medida de coerción contra el empresario chino Po Xie, propietario de la tienda Mudan, imputado de violencia de género en perjuicio de su pareja en un hecho ocurrido en el sector Gazcue, del Distrito Nacional.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el extranjero, a quien acusa de ejercer violencia física, psicológica y verbal contra la víctima el pasado 28 de mayo, en la residencia que ambos compartían.

Solicitud de medida de coerción

De acuerdo con la solicitud de coerción, alrededor de las 9:30 de la mañana el imputado ingresó a la vivienda utilizando su llave de acceso, recogió algunas pertenencias y posteriormente lanzó al suelo el teléfono celular de la mujer.

Las autoridades señalan que luego Po Xie tomó un cuchillo de la cocina y manifestó que se autolesionaría para alegar que había sido agredido por su pareja. La situación provocó que un hijo menor de edad de la víctima alertara a su abuela, quien contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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Posteriormente, la pareja descendió al área de estacionamiento de la torre residencial, donde una patrulla de la Policía Nacional los encontró en medio de una discusión, procediendo al arresto en flagrante delito del imputado y su traslado a la unidad especializada de violencia de género.

Un informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la víctima presenta indicadores de haber sufrido violencia física, psicológica y verbal, además de encontrarse en riesgo de continuidad de la violencia.

Pasada audiencia

El pasado viernes, la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó el conocimiento de la medida de coerción tras acoger una solicitud de la defensa del imputado, encabezada por el abogado Freddy Díaz, quien pidió más tiempo para preparar los medios de defensa correspondientes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más