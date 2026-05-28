El empresario chino Po Xie, dueño de la tienda Mudan ubicada en la avenida Duarte de Santo Domingo, fue arrestado este miércoles por la Fiscalía de Violencia de Género tras ser sorprendido agrediendo físicamente a su esposa, Tania Iris Naomi Valdez Sánchez.

La detención se produjo en su residencia, luego de que vecinos alertaran al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 para evitar un posible feminicidio.

Según fuentes judiciales, Xie fue apresado en flagrante delito y no opuso resistencia durante el operativo. Actualmente permanece bajo custodia, a la espera de que la Fiscalía solicite medida de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente.

Conflictos con la justicia

No es la primera vez que Po Xie enfrenta problemas judiciales en República Dominicana. En junio de 2025 fue arrestado por agredir a un agente de la Dirección General de Migración durante un operativo en su negocio.

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En ese momento, la detención se ejecutó mediante una orden judicial emitida por la magistrada Kenia S. Romero Severino, tras una querella presentada por Migración. La fiscal Teresa García, de la Fiscalía Comunitaria de Villa Consuelo, estuvo a cargo de la solicitud de arresto.

El expediente incluye acusaciones de obstrucción a operativos migratorios y rebelión contra funcionarios públicos, en violación de varios artículos del Código Penal.

Violencia de género en cifras

El caso ocurre en medio de las persistentes denuncias por violencia de género en el país. Solo entre enero y mayo de 2026, la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de la Fiscalía de Santo Domingo recibió 10,284 denuncias, según cifras oficiales.

La intervención de vecinos y agentes del 911 evitó que el caso terminara en un desenlace fatal, de acuerdo con las informaciones preliminares.

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