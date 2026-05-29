La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el empresario chino Po Xie, propietario de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte de Santo Domingo.

Tras la audiencia, el abogado defensor Freddy Manuel Díaz Morel informó que el proceso fue pospuesto para el lunes realizar la Cámara Gesell a un menor mientras que el conocimiento de la medida de coerción quedó fijado para el martes.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de violencia de género, Díaz Morel aseguró que los elementos de prueba demostrarán que los hechos no ocurrieron como los presenta el Ministerio Público.

“Los elementos de prueba van a hablar por sí solos. Nosotros vamos a demostrar que ciertamente no ocurrió una violencia de género como lo están estipulando”, afirmó el jurista, quien además sostuvo que detrás del caso existe un “interés marcado”, aspecto que, según dijo, será esclarecido durante el proceso judicial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Arresto

Po Xie fue arrestado luego de ser acusado de agredir físicamente a Tania Iris Naomi Valdez Sánchez, quien habría recibido golpes en distintas partes del cuerpo. Su detención se produjo en flagrante delito en su residencia, tras una intervención coordinada por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, luego de que vecinos alertaran a las autoridades.

Asimismo, el empresario enfrenta otro proceso judicial relacionado con un incidente ocurrido durante una inspección migratoria en su establecimiento comercial.

Expediente del caso

En ese expediente se le acusa de obstrucción a la labor de interdicción migratoria y de rebelión contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, en presunta violación de disposiciones del Código Penal y de la Ley General de Migración No. 285-04.

Sobre ese caso, la defensa indicó que también se encuentra en fase judicial y que responderá oportunamente a las acusaciones formuladas por las autoridades.

Durante la audiencia, Díaz Morel también se refirió a la solicitud de una Cámara de Gesell para la presunta víctima, señalando que ese procedimiento busca obtener un anticipo de prueba testimonial.

El abogado indicó que la defensa participará en dicho proceso para garantizar el principio de contradicción y ejercer plenamente sus derechos dentro del caso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más