El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este viernes, a las 9:10 de la mañana, el nivel de alerta verde que mantenía activo por riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por posibles inundaciones repentinas o urbanas, en cinco provincias de las regiones norte y noreste del país.

Las provincias que salen de la alerta son Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte —con énfasis especial en la zona del Bajo Yuna—, María Trinidad Sánchez y Samaná.

La decisión se tomó en cumplimiento del protocolo interinstitucional que involucra al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGN) y el propio COE, con base en lo establecido en el artículo 2, capítulo 1 de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

El tiempo de hoy: chubascos dispersos y polvo del Sahara

Pese al levantamiento de la alerta, el panorama meteorológico del día no está despejado. Según el boletín del Indomet que sustenta la decisión, el arrastre de viento del este/sureste provocará chubascos dispersos durante la mañana, principalmente en localidades del Caribe y el nordeste, como efecto de una vaguada activa.

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Para la tarde, se pronostican incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento sobre la Cordillera Central, el suroeste, el valle del Cibao, el nordeste y la zona fronteriza. El sureste será la región menos afectada.

A esto se suma la continua entrada de polvo del Sahara, que mantendrá un ambiente caluroso y un cielo de aspecto grisáceo en gran parte del territorio nacional.

El Indomet también informó que una onda tropical se desplaza muy al sur del mar Caribe, con escaso efecto sobre el país.

Precaución en el mar, especialmente al sur de Pedernales

El COE emitió una advertencia específica para los operadores de embarcaciones pequeñas y medianas en la costa caribeña, particularmente al sur y suroeste de Pedernales, donde se registran viento y olas anormales. La recomendación es navegar cerca del perímetro costero y evitar adentrarse en alta mar.

En el resto de la costa caribeña y en la costa atlántica, el oleaje se reporta dentro de los parámetros normales.

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