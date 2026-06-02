El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), en voz de su presidente, Feliciano Lacen, hizo un llamado al Poder Legislativo para que la reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social sea discutida mediante un proceso amplio, transparente y participativo.

Lacen advirtió que la sociedad civil y los sectores vivos de la nación no deben ser excluidos de una discusión que impacta directamente derechos fundamentales de la población, como el acceso a la salud, la seguridad social y las pensiones.

Aunque reconoció que es responsabilidad constitucional del Congreso Nacional elaborar, modificar y aprobar las leyes, el presidente del Codue sostuvo que el país no puede seguir permitiendo que las demandas ciudadanas sean ignoradas en una legislación de tanta sensibilidad social.

“No podemos continuar con una ley que parece enemiga de quienes deberían ser los verdaderos representados y beneficiados por ella”, afirmó.

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Advierte sobre reformas a puertas cerradas

El presidente del Codue advirtió que cualquier intento de modificación a la Ley 87-01 realizado a puertas cerradas y sin consenso con los sectores sociales estaría destinado al fracaso.

Lacen calificó el marco regulatorio actual como un “negocio desleal”, al considerar que el pueblo, al que definió como el socio principal del sistema, termina llevando la peor parte.

A su juicio, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) conservan los mayores privilegios dentro del modelo vigente, mientras los ciudadanos enfrentan limitaciones, cargas económicas y dificultades para acceder a mejores servicios.

“Bajo el marco de esta ley, el pueblo dominicano se siente exprimido, como si estuviéramos atrapados en un extractor de frutas”, lamentó Feliciano Lacen.

Llamado a escuchar a la ciudadanía

El dirigente evangélico insistió en que una reforma real de la seguridad social debe tomar en cuenta las necesidades de los afiliados, pensionados, trabajadores, empleadores, profesionales de la salud, organizaciones sociales y comunidades de fe.

Sostuvo que el debate no debe limitarse a negociaciones entre actores políticos o sectores económicos, sino abrirse a quienes viven diariamente las consecuencias del sistema.

El Codue reiteró que la reforma debe orientarse a construir un modelo más justo, humano y equilibrado, donde la seguridad social responda al bienestar de la gente y no solo a los intereses de los intermediarios del sistema.

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